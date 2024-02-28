Служба по охране лесов может появиться в Казахстане

Перечень республиканских служб гражданской защиты в Казахстане может пополниться Службой охраны и защиты лесов. Соответствующий проект постановления опубликовало МЧС, передает NUR.KZ.

Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА".

"Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года №1210 "Об утверждении перечня республиканских служб гражданской защиты" следующее дополнение: в перечне республиканских служб гражданской защиты, утвержденном указанным постановлением, дополнить строкой, порядковый номер 14-1, следующего содержания: Служба охраны и защиты лесов", - говорится в проекте документа.

Новая служба, согласно опубликованной информации, будет относиться к Министерству экологии и природных ресурсов Казахстана.

В пояснительной записке отмечается, что "проект позволит повысить эффективность системы организации и координации, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации республиканских служб гражданской защиты".

При этом, необходимость финансовых затрат по проекту, согласно опубликованной информации, не потребуется.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение 27 февраля, которое продлится до 13 марта.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане появилась система обнаружения пожаров с помощью искусственного интеллекта.

Лесные пожары в Казахстане в 2023 году

Летом прошлого года представители МЧС довольно часто сообщали о лесных пожарах в разных частях Казахстана.

Самым крупным и смертоносным оказался пожар в Абайской области, который разгорелся в самом начале лета. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

В середине июня спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что лесной пожар в Абайской области показал, насколько неэффективна система пожаротушения в Казахстане.

Однако за лето были и другие возгорания. Примерно в то же время пожар случился в труднодоступной горной местности в ВКО. Ситуацию также усложнял сильный ветер с порывами до 20 м/с. При этом воду для тушения могли подавать только вертолеты.

Позже в "Көлсай көлдері" произошло загорание низовой части леса, на предварительной площади 0,08 га. А в середине июля на территории ГЛПР "Семей орманы" Абайской области вспыхнул пожар вблизи зоны отдыха "Шошкала".

Также мы писали о том, что в Павлодарской области на территории резервата "Ертіс орманы" произошел лесной верховой пожар - была угроза перехода огня на территорию России.

В начале августа в Жамбылской области разгорелся крупный природный пожар в Аспара-Меркенском лесничестве - горели около 200 гектаров сухой травы.