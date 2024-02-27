"Это неправильно": аким Астаны о предложении установить блокпосты на въезде в город

На заседании кабмина аким Астаны прокомментировал ранее озвученное депутатом маслихата предложение об установлении блокпостов на въезде в столицу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это неправильно. Казахстан - унитарное государство, и каждый гражданин имеет право жить там, где он хочет. Астана – это наша общая столица, поэтому никаких ограничений у нас нет и не может быть", - заявил аким Женис Касымбек.

Напомним, что инициативу об установлении блокпостов на въезде в Астану в этом году предложили в маслихате – депутат довольно эмоционально заявил, что в столицу "заезжает кто попало".

"Нужно скорее ставить вопрос блокпостов. Театр начинается с вешалки. Правильно? Кто попало заезжает. Вот в Южный Казахстан приезжают граждане Узбекистана, Кыргызстана, пересекают границу.

Неправильно (что-либо в документах – прим. ред.) – развернули целый автобус и, пожалуйста, уезжайте. Все стремятся сюда в столицу. Ставьте блокпосты – все", – заявил депутат Азамат Айтхожин.

На резонансное высказывание столичного депутата отреагировали в Минтруда. Позже на заявление также ответили в МВД.

В конце 2023 года аким столицы уже отвечал на вопрос о том, могут ли иногородним жителям запретить въезд в столицу в связи с увеличением числа населения.

Кроме того, в июне 2023 года Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В конце лета экс-глава Минтруда и нынешний зампремьера Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. Также она сообщила, кому могут ограничить въезд в столицу.

Также Тамара Дуйсенова разъяснила, какие нормы в части миграции хотят усилить в столице.

Осенью мажилис разработал проект правил регулирования миграции в столице.