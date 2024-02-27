Новая система водоснабжения за 760 млн тенге "простаивает" в Жамбылской области (видео)

Жители села Коктобе в Жамбылской области вынуждены покупать привозную воду, хотя здесь построена новая система водоснабжения. Однако ее мощности не хватает на село, передает телеканал "24KZ".

Жители села Коктобе в Жамбылской области уже три года ждут подключения к питьевой воде. И это несмотря на то, что здесь в прошлом году завершили строительство сетей водоснабжения за 760 млн тенге.

Как сообщает телеканал, мощности новой системы хватило только на несколько домохозяйств. Остальные сельчане вынуждены покупать привозную воду.

Между тем, местные власти объясняют "простаивание" новой системы проблемами в проектировании водонапорной башни, из-за чего ее мощности оказалось недостаточно для обеспечения водой всего села.

Поэтому специалистам пришлось доработать проектно-сметную документацию и начать строительство второго сооружения, которое местные власти обещают завершить этой весной.

В такой же ситуации, как сообщает телеканал, оказались и жители села Сауытбек.

"Каждые три дня привозим по 50-60 литров воды. Это только для питья и приготовления еды. А вода из колодца слишком жесткая, непригодна к употреблению. Ее используем для стирки, уборки и хозяйства", - говорит житель села Коктобе Сапарбек Саныракбаев.

Между тем, заместитель акима Шуйского района Серик Сарсенбеков утверждает, что они обеспечены питьевой воды на 76%.

"В этом году систему водоснабжения строим в девяти селах. Четыре проекта завершим в этом году, остальные в 2025 году. Таким образом, достигнем 100% показателя по обеспечению питьевой водой", - добавил он.

Проблемы с водоснабжением в Казахстане

В начале мая прошлого года бывший премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что сейчас требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. казахстанцев питьевой водой.

Для решения этой проблемы, в числе прочего, глава кабмина поручил Министерству нацэкономики совместно с МИИР и Минэкологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.

Выступая на саммите "Центральная Азия – Китай" в середине мая в КНР, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды. Глава Казахстана предложил внедрить новые технологии в водохозяйственную сферу.

В июне 2023 года глава государства отметил, что крупные города Казахстана столкнулись с нехваткой воды и перебоями в водоснабжении. Он пригрозил тогда принять соответствующие решения, если проблема не будет решена.

Позже Смаилов раскритиковал чиновников из-за ситуации с водой в стране.

В августе юг Казахстана остался без поливной воды из Кыргызстана. Дефицит поливной воды ощущали Байзакский, Таласский и частично – Жамбылский районы.

В ноябре глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, в каких регионах Казахстана есть проблемы с обеспечением питьевой водой – это Центральный и Западный Казахстан.

В конце 2023 года был поднят вопрос о необходимости пересмотра тарифов на воду в Казахстане.