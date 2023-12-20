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Повышение тарифов на воду в Казахстане объяснила Годунова

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Вода течет из крана
Кран. Иллюстративное фото: ljubaphoto/Getty Images

Глава Высшей аудиторской палаты в мажилисе рассказала, почему необходимо было пересмотреть тарифы на воду в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Наталья Годунова напомнила о проблемах с водой летом 2023 года в Астане, Атырау и Темиртау.

Такие же проблемы имеют, по ее словам, и жители сел.

"Аудитом ВАП установлено, что жители сел Талапкер и Кажымукан Акмолинской области (13,5 тысяч человек) при наличии построенных в 2021 году разводящих сетей не имеют доступа к централизованному водоснабжению. В Актюбинской области 48 из 315 сельских населенных пунктов не обеспечены центральным водоснабжением", – заявила она.

При этом она указала на несовершенство тарифной политики.

"Сегодня Казахстан занимает 11 место в мире по объему потребляемой воды на душу населения из 179 стран, включенных в мониторинг Global Water Use. Аналитики связывают это с низкими тарифами и отсутствием мотивации потребителей экономить воду.

Низкий тариф для "Казводхоза" на 2018-2023 годы, который был утвержден уполномоченным органом в два раза ниже заявленного, оказал существенное влияние на ухудшение финансового состояния и накопление убытков предприятия. Такая ситуация не позволяет не только инвестировать в строительство новой инфраструктуры, но и содержать в надлежащем состоянии имеющуюся, а также повышать зарплату производственным работникам, которые вынужденно уходят из отрасли", – подчеркнула Годунова.

Она считает, что пересмотр тарифов на воду был безотлагательной задачей.

"В ноябре текущего года утверждены новые тарифы на предстоящий пятилетний период. Конечно, ниже заявленных, но уже не в два раза, а на 30%. Это, по информации уполномоченного госоргана, позволит производить текущее погашение займов, хоть какие-то капитальные вложения и незначительно повысить оплату труда (на 25%).

Безусловно, непросто найти баланс интересов между предприятиями водной отрасли и потребителями. Но это надо делать именно сейчас – на этапе разработки Концепции развития водной отрасли и Комплексного плана, на этапе трансформации главных водохозяйственных предприятий – "Казводхоза" и "Нуринского группового водопровода", – резюмировала глава Высшей аудиторской палаты.

Напомним, в конце марта в Астане стали ощущать дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой.

Премьер-министр Алихан Смаилов в конце мая провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

В начале августа аким столицы заявил, что нехватки воды в городе не наблюдается.

Между тем в июне глава государства отметил, что крупные города Казахстана столкнулись с нехваткой воды и перебоями в водоснабжении. Он пригрозил тогда принять соответствующие решения, если проблема не будет решена.

В сентябре аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в мегаполисе изменятся тарифы на воду.

В ноябре глава Министерства водных ресурсов и ирригации в СЦК рассказал, ожидает ли казахстанцев повышение тарифов на поливную воду в 2024 году.

А в начале декабря руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматы Асель Буденеева рассказала, как изменятся тарифы на коммунальные услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2051679-povyshenie-tarifov-na-vodu-obyasnili-vlasti-kazahstana/

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