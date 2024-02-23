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Контроль за дорожным движением усилили в районе оптовки в Алматы

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Полицейский в форме
Полиция. Иллюстративное фото: polisia.kz

В районе оптовки в Алматы полиция усилила контроль за дорожным движением – стражи порядка проводят беседы с пешеходами и водителями, нарушающими правила, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Полиция усилила контроль за дорожным движением в районе оптовки в Алматы, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как сообщил глава управления местной полицейской службы ДП города Серик Шумаев, особое внимание инспекторы уделяют водителям, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов, не предоставляют преимущества пешеходам, нарушают правила парковки и остановки.

Кроме того, патрульные полицейские проводят беседы с пешеходами, переходящими проезжую часть в неустановленных местах.

"Мы призываем участников дорожного движения, в том числе пешеходов, к строгому соблюдению ПДД. Необходимо помнить обо всех условиях, которые повсеместно создаются для удобного и безопасного передвижения пешеходов. Следует помнить каждому, что игнорирование требований ПДД ставят под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения", – резюмировал Шумаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062658-kontrol-za-dorozhnym-dvizheniem-usilili-v-rayone-optovki-v-almaty/

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