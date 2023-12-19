"Сергек" в Алматы будет фиксировать новый вид нарушений

В Алматы в пилотном режиме системы общественной и дорожной безопасности "Сергек" будут фиксировать водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, за 11 месяцев текущего года под колесами автомобилей погибли 556 пешеходов, из них 478 - на пешеходных переходах.

"Повышение водительской дисциплины благоприятно сказывается на снижении числа ДТП со смертельным исходом", - считает старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

Отмечается, что все фиксации будут осуществляться в соответствии со статьей 600 КоАП РК "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения".

Как объяснили в МВД, если автомобиль проехал после пешехода, это не считается нарушением правил дорожного движения. Однако если водитель не уступил дорогу пешеходу и не остановился, ему будет выписан штраф. Также будет зафиксировано административное правонарушение, если как пешеход, так и транспортное средство находятся в одной зоне пересечения.

"Наша интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности создана для того, чтобы не просто фиксировать нарушения ПДД, а видеть потенциально опасных водителей, предотвращая дорожно-транспортные происшествия. Поэтому мы разрабатываем все новые механизмы мониторинга возможных нарушений правил дорожного движения.

Одно из новшеств - фиксация водителей, не пропускающих пешеходов. Мы надеемся, что с его внедрением пешеходы смогут спокойно пересекать дорогу, не опасаясь за свою жизнь", - отметили разработчики.

Кроме того, интеллектуальная система в пилотном режиме начнет фиксировать и такое нарушение ПДД, как не пристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров переднего сиденья.

Отметим, согласно статье 600 КоАП РК, невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении, влечет штраф в размере 10 МРП, то есть 34,5 тыс. тенге.

По информации на официальном сайте разработчика, "Сергек" - интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования, фиксирующая правонарушения на дорогах и улицах города.

Изображения с камер общего видеонаблюдения направляются в городские ситуационные центры, где сотрудники полиции могут мониторить ситуацию и принимать меры при необходимости.

Общее число установленных камер в городах Казахстана - около 30 тысяч.