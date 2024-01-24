"Зебру" поднять в воздух": необычный пешеходный переход предлагают установить в Алматы (видео)

Предприниматели из Алматы разработали необычной проект инновационной пешеходной сетки, которая будет работать за счет зеленых технологий, передает телеканал "Алматы".

Один из авторов проекта Алихан Рахимбеков рассказал, что их задумка позволит обезопасить пешеходов. Для этого мужчина предлагает оборудовать пешеходные зоны солнечными батареями, чтобы ночью эти участки дорог замечали водители.

"Пешеходную "зебру" поднять в воздух. То есть мы натягиваем два столба, на них натягиваем полотно в виде сетки, чтобы не было эффекта парусности. И красим это в черно-белые полосы.

Зачастую из-за густой растительности, из-за плохих погодных условий, из-за негабаритного транспорта пешеходный знак не заметен, его не видно вовремя. И это становится неожиданностью для водителя",- считает Алихан Рахимбеков.

Благодаря использованию зеленых технологий, таких как солнечные батареи и ветрогенераторы, пешеходная сетка станет полностью независимой от электрических сетей. Это не только экологичное, но и практичное решение, считает автор проекта.

"Конструкцию мы усилили зелеными технологиями, то есть установили солнечные батареи, датчики движения, которые срабатывают, когда пешеходный переход пересекает бордюр. И они активируют желтый проблесковый маячок, расположенный посередине над дорогой. Также там установлены видеокамеры, видеорегистратор. То есть каждое событие можно подъехать, зафиксировать", - объяснил Рахимбеков.

Пока пилотный проект пешеходной сетки успели протестировать в городе Рудный. По словам разработчиков, местные жители позитивно оценили нововведение. Однако для того, чтобы воплотить проект в жизнь, говорит автор, нужны деньги и поддержка государства.