"Молодежь ходит в наушниках": новые правила для пешеходов хотят ввести в Казахстане

В Казахстане для пешеходов могут заработать новые правила – при переходе дороги на зеленый свет граждане в некоторых случаях должны будут пропускать автомобили, передает сайт телеканала КТК.

В МВД сообщили о новых правилах для пешеходов, которые могут ввести в скором времени. Согласно нововведению, граждане, переходящие дорогу на перекрестках на зеленый свет, будут обязаны уступить автомобилю, не завершившему маневр, движение.

"Транспортное средство заезжает на моргающий, и когда на середине перекрестка находится, загорается зеленый сигнал светофора. В это время должен пешеход убедиться, действительно указанное транспортное средство завершило маневр или нет. При включении разрешающего сигнала светофора пешеход уступает дорогу транспортным средствам", – говорит старший инспектор по особым поручениям МВД Танат Асылжанов.

Аргументом для введения данного правила полицейские называют статистику – в прошлом году 492 пешехода стали жертвами наездов.

"Прошлый год наезд на пешеходов – 492. Погибших больше по статистике. По стандартам у нас большие перекрестки. Рассчитано это полностью. Пешеходы разные. Молодежь ходит в наушниках, по сторонам не смотрит. Во избежание таких ситуаций мы думаем, что в дальнейшем в этом пункте будут изменения", – пояснил Асылжанов.

Некоторые из экспертов усомнились в эффективности данного правила. Другие посоветовали министерству учитывать длительность зеленого света светофора: на некоторых участках он горит только 30 секунд, а на других – до 100.

Новые правила пока находятся на стадии согласования. Если госорганы одобрят поправки, они могут заработать уже через месяц.

Источник: КТК

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