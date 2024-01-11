"Молодежь ходит в наушниках": новые правила для пешеходов хотят ввести в Казахстане
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В Казахстане для пешеходов могут заработать новые правила – при переходе дороги на зеленый свет граждане в некоторых случаях должны будут пропускать автомобили, передает сайт телеканала КТК.
В МВД сообщили о новых правилах для пешеходов, которые могут ввести в скором времени. Согласно нововведению, граждане, переходящие дорогу на перекрестках на зеленый свет, будут обязаны уступить автомобилю, не завершившему маневр, движение.
"Транспортное средство заезжает на моргающий, и когда на середине перекрестка находится, загорается зеленый сигнал светофора. В это время должен пешеход убедиться, действительно указанное транспортное средство завершило маневр или нет. При включении разрешающего сигнала светофора пешеход уступает дорогу транспортным средствам", – говорит старший инспектор по особым поручениям МВД Танат Асылжанов.
Аргументом для введения данного правила полицейские называют статистику – в прошлом году 492 пешехода стали жертвами наездов.
"Прошлый год наезд на пешеходов – 492. Погибших больше по статистике. По стандартам у нас большие перекрестки. Рассчитано это полностью. Пешеходы разные. Молодежь ходит в наушниках, по сторонам не смотрит. Во избежание таких ситуаций мы думаем, что в дальнейшем в этом пункте будут изменения", – пояснил Асылжанов.
Некоторые из экспертов усомнились в эффективности данного правила. Другие посоветовали министерству учитывать длительность зеленого света светофора: на некоторых участках он горит только 30 секунд, а на других – до 100.
Новые правила пока находятся на стадии согласования. Если госорганы одобрят поправки, они могут заработать уже через месяц.
Источник: КТК
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055095-molodezh-hodit-v-naushnikah-po-storonam-ne-smotrit-novye-pravila-dlya-peshehodov-hotyat-vvesti-v-kazahstane/