Почему в МВД отказались от поправки в ПДД, когда пешеходы пропускают автомобили

В кулуарах мажилиса замглавы МВД прокомментировал отказ министерства от новой поправки в ПДД, при которой пешеходы должны пропускать автомобили на перекрестке, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь идет о предложенной ранее поправке в правила дорожного движения в Казахстане, при которой пешеход должен пропустить автомобиль на перекрестке даже при зеленом свете светофора в случае, когда автомобиль завершает ранее начатое им движение.

"Вы знаете же, общественные слушания для того и проводятся, чтобы решения принимать. Эту норму выносили на общественное обсуждение, с учетом того, что многие эксперты и граждане были против… хотя она была направлена на то, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Но с учетом того, что мнения были двоякие, мы решили, что мы ее (поправку – прим. ред.) снимем", - заявил замглавы МВД Игорь Лепеха.

Неделю назад появилась информация о том, что в Казахстане для пешеходов могут заработать новые правила - при переходе дороги на зеленый свет граждане в некоторых случаях должны были бы пропускать автомобили.

Аргументом для введения данного правила полицейские называют статистику: в прошлом году 492 пешехода стали жертвами наездов.

Однако некоторые из экспертов усомнились в эффективности данного правила. Другие посоветовали министерству учитывать длительность зеленого света светофора: на некоторых участках он горит только 30 секунд, а на других - до 100.

Накануне стало известно, что МВД все же решило не вводить поправку в ПДД, по которой пешеходы должны пропускать авто. Указанная поправка была исключена из проекта.