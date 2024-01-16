МВД решило не вводить поправку в ПДД, по которой пешеходы должны пропускать авто

Представители МВД отказались от поправки в ПДД, по которой пешеходы в некоторых случаях должны были уступать дорогу автомобилям, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как отметили специалисты, в СМИ, а также среди населения и экспертного сообщества широко комментировался проект поправки в пункт 16 Правил дорожного движения РК, который ранее был размещен на портале "Открытые НПА" для всеобщего обсуждения.

"Согласно данной поправке, предлагалось предусмотреть в местах регулируемого движения, при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеходам уступать дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток.

В настоящая время, с учетом общественного мнения и мнения экспертного сообщества, указанная поправка исключена из проекта", – подчеркнули в Министерстве внутренних дел.

Напомним, об этих поправках заговорили на прошлой неделе.

Аргументом для введения данного правила полицейские называли статистику – в прошлом году 492 пешехода стали жертвами наездов.

Однако некоторые из экспертов усомнились в эффективности данного правила. Другие посоветовали министерству учитывать длительность зеленого света светофора: на некоторых участках он горит только 30 секунд, а на других – до 100.

Кроме того, отметим, что с декабря в Алматы в пилотном режиме при помощи "Сергека" штрафуют водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах.

К слову, с 1 января этого года штрафы для автовладельцев выросли – связано это с ростом МРП.