Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

МВД решило не вводить поправку в ПДД, по которой пешеходы должны пропускать авто

Опубликовано:

Девочка на пешеходном переходе
Пешеход. Иллюстративное фото: pexels.com

Представители МВД отказались от поправки в ПДД, по которой пешеходы в некоторых случаях должны были уступать дорогу автомобилям, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как отметили специалисты, в СМИ, а также среди населения и экспертного сообщества широко комментировался проект поправки в пункт 16 Правил дорожного движения РК, который ранее был размещен на портале "Открытые НПА" для всеобщего обсуждения.

"Согласно данной поправке, предлагалось предусмотреть в местах регулируемого движения, при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеходам уступать дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток.

В настоящая время, с учетом общественного мнения и мнения экспертного сообщества, указанная поправка исключена из проекта", – подчеркнули в Министерстве внутренних дел.

Напомним, об этих поправках заговорили на прошлой неделе.

Аргументом для введения данного правила полицейские называли статистику – в прошлом году 492 пешехода стали жертвами наездов.

Однако некоторые из экспертов усомнились в эффективности данного правила. Другие посоветовали министерству учитывать длительность зеленого света светофора: на некоторых участках он горит только 30 секунд, а на других – до 100.

Кроме того, отметим, что с декабря в Алматы в пилотном режиме при помощи "Сергека" штрафуют водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах.

К слову, с 1 января этого года штрафы для автовладельцев выросли – связано это с ростом МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055842-v-mvd-reshili-ne-vvodit-popravku-v-pdd-po-kotoroy-peshehody-dolzhny-propuskat-avto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.