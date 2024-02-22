Дороги закрыли в семи регионах Казахстана из-за непогоды
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В семи областях Казахстана ввели ограничение движения автотранспорта из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "КазАвтоЖола".
В связи с ухудшением погодных условий по состоянию на 6:00 четверга 22 февраля, введено ограничение движения транспорта на 28 автодорогах республиканского значения в семи областях:
Область Абай – 6 автодорог общей протяженностью 1841 километр.
Акмолинская область – одна автодорога общей протяженностью 41 километр.
Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1238 километров.
Карагандинская область – 3 автодороги общей протяженностью 265 километров.
Костанайская область - одна автодорога общей протяженностью 83 километра.
Павлодарская область - 9 автодорог общей протяженностью 1624 километра.
В области Ұлытау закрыта одна автодорога общей протяженностью 115 километров.
"По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 5207 км или 20,83 % от всей сети. На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 223 единиц техники и 233 человек", - говорится в сообщении компании.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062299-dorogi-zakryli-v-semi-regionah-kazahstana-iz-za-nepogody/