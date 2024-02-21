Морозная погода сохранится в Казахстане

Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня – с 22 по 24 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

"Несмотря на то, что на календаре конец февраля – морозы никак не покинут территорию Казахстана", – отмечают синоптики.

Согласно прогнозу, обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части страны.

И только на южные, центральные и восточные регионы Казахстана будет оказывать влияние Южный циклон, принося с собой осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и метели. Но хоть циклон и Южный, существенного тепла на нашу территорию он не принесет.

Напомним, морозы наступили в Казахстане на прошлой неделе и никак не отступают. Ранее синоптики предупреждали, что с 20 по 22 февраля по Казахстану ударят морозы до 45 градусов.

Вчера сообщалось, что житель села Малоубинка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области запечатлел термометр, который показал -63 градуса.

Добавим, что по информации на сайте Egov.kz, существует несколько правил, выполнение которых позволит избежать обморожения при сильном холоде:

не употребляйте алкогольных напитков – алкогольное опьянение способствует высокой потере тепла, в то же время вызывает иллюзию тепла;

не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к воздействию холода; носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови;

одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставался слой воздуха, который удерживает тепло. Верхнюю одежду желательно носить непромокаемую. Тесная обувь, отсутствие стельки могут создавать предпосылки обморожения. В обуви необходимо вкладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надевать шерстяные – они впитывают влагу и оставляют ноги сухими. Не выходите на мороз без перчаток и шарфа;

не носите на морозе металлических (в том числе золотых и серебряных) украшений;

следите за лицом друзей, особенно за носом, ушами и щеками, обращайте внимание на изменение их цвета, а друзья должны следить за состоянием вашего лица;

не позволяйте обмороженному месту вновь замерзнуть, это может привести к более значительным повреждениям;

не снимайте на морозе обувь с обмороженных ног – они распухнут, и вы не в состоянии будете вновь обуться;

необходимо быстрее попасть в теплое помещение. Если замерзли руки – попробуйте отогреть их под мышками;

вернувшись домой, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей и носа.

В случае необходимости своевременно начинайте лечение обморожения. Несвоевременное оказание помощи может привести к гангрене и потере конечности.