Рекордные 55 градусов мороза зафиксировали в области Абай

На территории "Семей орманы" в области Абай прошедшей ночью была зафиксирована самая низкая температура за последние 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт резервата.

Сообщается, что в ночь с 20 на 21 февраля 2024 года столбик термометра в Батпаевском лесничестве Семипалатинского филиала (район станции Дюсакен Бородулихинского района области Абай) достиг отметки -55 градусов.

Отметка -53 градуса зафиксирована в Большебуконском лесничестве Тау-Далинского филиала (Кокпектинский район области Абай).

При этом по всей территории резервата показатели минимальной температуры в эти сутки в среднем варьировались от 31 градуса мороза (Долонский филиал, близ реки Иртыш) до -50 градусов (лесной массив).

"Стоит отметить, что такой низкой температуры не наблюдалось за всю историю создания резервата (с 2003 г.), согласно данным Летописи природы самая низкая температура до текущего года отмечена 26 января 2018 года, тогда температура атмосферного воздуха местами опустилась до -50 градусов", – сообщили представители резервата.

Напомним также, вчера фотографию с самой низкой температурой в ВКО прислал житель села Малоубинка Глубоковского района, на ней термометр показал -63 градуса.

Также отметим, что в Казахстане из-за непогоды и морозов перекрыли почти 20 автодорог и большая часть из них – в двух восточных областях.

Как избежать обморожения?

Добавим, что по информации на сайте Egov.kz, существует несколько правил, выполнение которых позволит избежать обморожения при сильном холоде:

не употребляйте алкогольных напитков – алкогольное опьянение способствует высокой потере тепла, в то же время вызывает иллюзию тепла;

не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к воздействию холода; носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови;

одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставался слой воздуха, который удерживает тепло. Верхнюю одежду желательно носить непромокаемую. Тесная обувь, отсутствие стельки могут создавать предпосылки обморожения. В обуви необходимо вкладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надевать шерстяные – они впитывают влагу и оставляют ноги сухими. Не выходите на мороз без перчаток и шарфа;

не носите на морозе металлических (в том числе золотых и серебряных) украшений;

следите за лицом друзей, особенно за носом, ушами и щеками, обращайте внимание на изменение их цвета, а друзья должны следить за состоянием вашего лица;

не позволяйте обмороженному месту вновь замерзнуть, это может привести к более значительным повреждениям;

не снимайте на морозе обувь с обмороженных ног – они распухнут, и вы не в состоянии будете вновь обуться;

необходимо быстрее попасть в теплое помещение. Если замерзли руки – попробуйте отогреть их под мышками;

вернувшись домой, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей и носа.

В случае необходимости своевременно начинайте лечение обморожения. Несвоевременное оказание помощи может привести к гангрене и потере конечности.