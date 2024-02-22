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30 лет независимости Казахстана

На дистанционку перевели младшеклассников Астаны

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Школьник
Школьник. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Учеников младших классов Астаны решили оставить дома в пятницу, 23 февраля, из-за плохой погоды - детей перевели на дистанционку, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

"В связи с ухудшением погодных условий 23 февраля 2024 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что уже несколько дней подряд школьников Астаны и ряда других городов оставляют дома из-за плохих погодных условий.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что морозная погода все еще сохраняется в нашей стране. В период с 22 по 24 февраля обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062514-na-distantsionku-pereveli-mladsheklassnikov-astany/

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