На дистанционку перевели младшеклассников Астаны

Учеников младших классов Астаны решили оставить дома в пятницу, 23 февраля, из-за плохой погоды - детей перевели на дистанционку, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

"В связи с ухудшением погодных условий 23 февраля 2024 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что уже несколько дней подряд школьников Астаны и ряда других городов оставляют дома из-за плохих погодных условий.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что морозная погода все еще сохраняется в нашей стране. В период с 22 по 24 февраля обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана.