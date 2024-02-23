Снегопад ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 23 февраля. В Астане ночью сохраняются морозы, а в Шымкенте – возможен снегопад. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до -2 градусов, а ночью – опустится до -11 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

В Астане также без осадков, облачно. Днем воздух прогреется до -15 градусов, ночью температура снизится до -29 градусов. Скорость ветра – 3,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью – опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.