Как будут бороться с пробками на территории аэропорта Алматы

Президент аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой сегодня во время пресс-конференции рассказал, как планируют бороться с пробками на территории воздушной гавани, передает корреспондент NUR.KZ.

"Две причины, которые создают проблемы: строительство – у нас нет доступа к дорогам, мы откроем дополнительный подъезд (после окончания строительства – прим. ред.) к дорогам; и второй момент – сама парковочная зона и дороги находятся в одном месте.

Это должно быть разделено. Мы находимся на связи с акиматом, чтобы поменять планировку и ввести новое направление. Зона выезда будет для машин, которые уходят на выезд. У нас 65% потока – это прибывающие пассажиры. Это и есть основная проблема.

У нас водители до сих пор останавливаются в середине дороги, чтобы высадить пассажиров. Мы пытаемся решать проблему с пробками, разделить въезды, все зоны. Будет около 900 парковочных мест, с увеличением до 1200 после полного ввода терминала в эксплуатацию", – сообщил Эрсой.

Напомним, в конце июля прошлого года алматинцы массово жаловались на огромные очереди в аэропорту. Также они выражали недовольство по поводу отсутствия парковочных мест и длинных пробок.

В конце августа автобусам временно запретили заезжать на территорию городского аэропорта.

А в начале сентября президент воздушной гавани Альп Эр Тунга Эрсой обещал запустить две новые парковки на 250 мест.

Также сегодня глава аэропорта Алматы рассказывал, что к новому международному терминалу хотят подвести скоростной поезд.

Кроме того, он объяснял, почему пассажирам приходится долго ждать багаж и из-за чего происходили задержки рейсов на прошлой неделе.

Также Альп Эр Тунга Эрсой отвечал на вопросы о размере своей зарплаты и о том, получил ли аэропорт Алматы компенсацию за ущерб во время январских событий.