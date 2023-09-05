Когда в аэропорту Алматы откроют две новые парковки на сотни мест

Аэропорт Алматы. Архивное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшее время в Международном аэропорту Алматы запустят две новые парковки на 250 мест. Сейчас их нехватка создает пробки на территории воздушной гавани, передает телеканал "Алматы".

Во время встречи с депутатами городского маслихата президент воздушной гавани Альп Эр Тунга Эрсой рассказал, что к середине сентября на территории аэропорта откроют новую парковку на 150 мест. А в следующем месяце – еще одну дополнительную зону для автомобилей на 100 мест.

"В прошлую пятницу состоялось открытие нового пандуса. Ранее он находился на реконструкции, в связи с этим движение прибывающего и убывающего автотранспорта полностью сосредоточилось на первом этаже.

Это создавало пробки и затрудняло движение. Теперь же, с открытием дополнительной парковки, пробок на территории воздушной гавани должно стать значительно меньше", – рассказал Альп Эр Тунга Эрсой.

К слову, пандус для авто был закрыт на ремонт в сентябре прошлого года.

Напомним, в конце июля алматинцы массово пожаловались на огромные очереди в аэропорту. Также они выразили недовольство по поводу отсутствия парковочных мест и длинных пробок.

На прошлой неделе стало известно, что автобусам временно запретили заезжать на территорию городского аэропорта.

В середине августа аким Алматы Ерболат Досаев попросил ускорить строительство терминала в аэропорту, чтобы поскорее решить проблему многочасовых очередей.

Также мы писали, что представители воздушной гавани придумали, как уберечь иностранцев от обмана их таксистами, и как выглядит строящийся терминал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035265-kogda-v-aeroportu-almaty-otkroyut-dve-novye-parkovki-na-sotni-mest/