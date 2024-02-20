Почему пассажирам приходится долго ждать багаж, объяснили в аэропорту Алматы

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой во время пресс-конференции объяснил, почему пассажирам приходится долго ждать багаж, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас ограниченное пространство для приема багажа. Также, пока мы доставим багаж до зала прибытия, карусель достаточно короткая.

Пространство для багажа будет расширено, и мы сможем обрабатывать большее количество багажа. Карусель будет удлинена. Также мы планируем убрать паспортный контроль (в действующем терминале, который будет работать на внутренние рейсы – прим. ред.), и сможем использовать эту зону", – объяснил сегодня президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой.

Добавим, что Эрсой сообщил, что после январских событий алматинский аэропорт не просил и не получал поддержку со стороны акимата, так как имелась страховка.

Также он рассказал, что к терминалу будет подведен скоростной поезд и прокомментировал вопрос о своей зарплате, отметив, что не является чиновником.

Еще глава воздушной гавани объяснил задержки рейсов, произошедших на прошлой неделе.