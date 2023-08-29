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Автобусам временно запретят заезжать на территорию аэропорта в Алматы

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Автобусы №92 и 3 временно изменят свой маршрут – они будут разворачиваться перед шлагбаумом без заезда на территорию аэропорта Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В пресс-службе алматинского аэропорта сообщили, что автобусы №92 и 3 временно изменили свой маршрут. Теперь они будут разворачиваться перед шлагбаумом без заезда на территорию воздушной гавани.

"В целях обеспечения бесперебойного движения в период строительных работ на привокзальной площади аэропорта (введены такие изменения – прим. ред.). Как только откроется пандус на втором этаже, движение маршрутных автобусов на привокзальной площади будет возобновлено", – сообщили представители аэропорта.

Напомним, в апреле президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой заявил, что одна из самых главных проблем – поток людей на парковке, так как на данный момент ведется реконструкция пандуса, из-за чего дорога, которая ведет на вылеты, закрыта.

При этом он тогда сообщал, что реконструкцию пандуса планируется закончить к июлю-августу этого года.

Также Эрсой рассказал, что площадка южного VIP-терминала, который на данный момент строится, также будет использоваться для парковки.

В конце июля алматинцы пожаловались на пробки и нехватку парковочных мест в алматинском аэропорту. Отмечалось, что воздушная гавань не справляется с нагрузкой.

"Как только заработает новый бизнес-терминал, мы используем нынешний, который мы называем "Южный VIP". Его полностью модифицируем под парковочную зону – там поместится около 200 машин", – говорил Альп Эр Тунга Эрсой.

Ранее мы показывали, как сейчас выглядит строящийся терминал аэропорта Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034490-avtobusam-vremenno-zapretyat-zaezzhat-na-territoriyu-aeroporta-v-almaty/

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