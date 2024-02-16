Рейсы в аэропорту Алматы задерживают из-за непогоды

Запланированные к вылету из Алматы авиарейсы задерживаются в связи с неблагоприятными погодными условиями в мегаполисе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службы Air Astana и аэропорта Алматы.

Как сообщается в Telegram-канале Air Astana, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Алматы (cнегопад и туман) задерживаются рейсы, вылетающие из Алматы.

Всех пассажиров, у кого был запланирован вылет, просят проверять статус рейса на сайте. По вопросам возврата и перебронирования билетов, как напоминают в компании, можно обращаться по месту приобретения.

Задержку авиарейсов подтвердили и в пресс-службе в воздушной гавани Алматы.

"В связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Алматы (ливневой снег) наблюдаются задержки рейсов. Просим пассажиров отнестись с пониманием. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

На данный момент сообщается о задержке 12 рейсов.

Ранее сообщалось, что сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью - опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Также накануне алматинский акимат выступил с обращением к горожанам в связи с ожидаемыми в мегаполисе морозами и сильным снегопадом.

В связи с погодными условиями водителей и пешеходов призвали соблюдать меры предосторожности. Автовладельцев попросили снизить скорость, увеличить дистанцию между машинами и избегать резких маневров. Кроме того, в связи с планируемым прохождением колонн спецтехники по сгребанию снега 16 февраля и массовым вывозом снега в ночной период на 17 февраля алматинцев призвали не парковать автотранспорт на обочинах дорог.

Также в связи с ухудшением погоды к жителям мегаполиса обратились и в ДЧС.