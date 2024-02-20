"Мы должны быть готовы к любой ситуации": Бектенов дал поручение новому министру по ЧС

Министр по ЧС Чингис Аринов сегодня на заседании правительства ответил премьер-министру, готово ли его ведомство к резкому ухудшению паводковой ситуации в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Олжас Бектенов поинтересовался, какие срочные меры готово принять МЧС, если ситуация по паводкам резко ухудшится.

"Есть ли план? Мы должны быть готовы к любой ситуации", – заявил премьер.

Глава МЧС в ответ заверил, что его ведомство и соответствующие подразделения готовы.

"Есть план. Все было проверено в рамках учений "Көктем". Готовы 39 тысяч человек и около 11 тысяч (единиц – прим. ред.) техники, более 400 поплавков, 18 вертолетов и более 3 тысяч мотопомп. Все это мобилизуется быстро", – подчеркнул Чингис Аринов.

Он также отметил, что руководители экстренных служб в регионах могут быстро принимать решения без какой-либо бюрократии или соглашений – им предоставили соответствующие компетенции.

Ранее Аринов называл регионы Казахстана, где существуют наибольшие риски паводков. Он перечислил десять областей.

При этом Олжас Бектенов заявлял, что ранее неоднократно давались поручения по реализации мероприятий против паводков, но часть из них так и не исполнены.

Он поручил внести предложения об ответственности должностных лиц центральных и местных госорганов, допустивших невыполнение запланированных мероприятий.

О прогнозах, касательно паводковой ситуации, ранее казахстанцев предупреждали и представители "Казгидромета".

Напомним, Чингис Аринов был назначен министром по ЧС 6 февраля 2024 года. Ранее он занимал пост замначальника Службы государственной охраны РК – начальника Службы охраны президента РК.