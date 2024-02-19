Алматинцы пожаловались на беспорядочно припаркованные авто на одной из улиц

Жители жилых комплексов, расположенных на одной из улиц в Алматы, пожаловались на нарушителей правил парковки. Нарушителей оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По улице Сатпаева в Алматы, граничащей с тремя крупными жилыми комплексами, полиция начала проводить точечные рейды. От жителей этих ЖК каждый день поступают сигналы о нарушении правил парковки, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Только за три часа локального рейда на данном участке выявили свыше 50 нарушений правил парковки. В отношении правонарушителей собраны материалы административного производства, часть машин транспортировали на специализированную штрафстоянку.

"Целенаправленные рейдовые мероприятия, ежедневно проводимые сотрудниками патрульной полиции, способствуют стабилизации дорожной обстановки в городе, снижению аварийности, а также улучшению дисциплины среди водительского состава.

Силы полиции ориентированы также на выявление фактов стихийных парковок в местах, не предназначенных для этого, в зоне действия соответствующих дорожных знаков", — говорит командир роты полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Ануар Баймуханов.

Отметим, в октябре прошлого года владельцы автомобилей в Алматы, живущие рядом с парковками, пожаловались на завышенные цены и нехватку мест.

В начале декабря стало известно, что акимат мегаполиса подготовил проект постановления, согласно которому в южной столице меняются правила организации платных автостоянок.

Так, в проекте содержится пункт, что коммунальная платная автостоянка (автопарковка) должна иметь дорожную разметку синего цвета. Кроме того, в правилах оговаривается оснащенность парковок автоматами для учета времени парковки.

Позже новые правила пояснили.

С 11 декабря в Алмалинском районе Алматы заработали платные тротуарные парковки. Стоимость одного часа составила 100 тенге. Такое же нововведение вели еще в нескольких районах города.

Также, с начала этого года в международном аэропорту Алматы ввели новые тарифы на парковку на территории привокзальной площади и крытого парковочного комплекса.