В аэропорту Алматы изменилась стоимость парковки

В международном аэропорту Алматы вводятся новые тарифы на парковку на территории привокзальной площади и крытого парковочного комплекса, передает NUR.KZ со ссылкой на воздушную гавань.

Об изменении тарифов алматинский аэропорт сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Новые тарифы касаются территории привокзальной площади и крытого парковочного комплекса:

до 15 минут – без оплаты не более двух раз в сутки;

от 15 минут до 1 часа – 500 тенге;

от 1 часа до 2 часов – 700 тенге;

от 2 часов до 4 часов – 1000 тенге;

от 4 до 6 часов – 1 500 тенге;

от 6 до 12 часов – 2 400 тенге;

от 12 до 24 часов – 3 500 тенге;

свыше 24 часов, за последующие полные и неполные сутки – 5 000 тенге;

утеря талона – 500 тенге.

Отмечается, что тарифы на южную парковку и парковку на территории здания АВК при этом остаются прежними.

"В связи с увеличением ежедневного количества автотранспорта, оставляемого на парковочной зоне на длительный срок, возникает существенное давление на инфраструктуру основной парковки.

Предлагаем воспользоваться южной парковкой в качестве альтернативного варианта, как для длительного, так и для краткосрочного пользования. Тарифы на южной парковочной зоне остаются прежними", – сообщили в аэропорту мегаполиса.

В сентябре мы писали о том, что в аэропорту Алматы появилась новая парковка. Была открыта стоянка на 140 мест.

Мы также рассказывали, как будет выглядеть новый строящийся терминал аэропорта.

Также 1 сентября был открыт пандус для заезда на второй этаж и высадки пассажиров на вылет.