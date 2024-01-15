В аэропорту Алматы изменилась стоимость парковки
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В международном аэропорту Алматы вводятся новые тарифы на парковку на территории привокзальной площади и крытого парковочного комплекса, передает NUR.KZ со ссылкой на воздушную гавань.
Об изменении тарифов алматинский аэропорт сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Новые тарифы касаются территории привокзальной площади и крытого парковочного комплекса:
- до 15 минут – без оплаты не более двух раз в сутки;
- от 15 минут до 1 часа – 500 тенге;
- от 1 часа до 2 часов – 700 тенге;
- от 2 часов до 4 часов – 1000 тенге;
- от 4 до 6 часов – 1 500 тенге;
- от 6 до 12 часов – 2 400 тенге;
- от 12 до 24 часов – 3 500 тенге;
- свыше 24 часов, за последующие полные и неполные сутки – 5 000 тенге;
- утеря талона – 500 тенге.
Отмечается, что тарифы на южную парковку и парковку на территории здания АВК при этом остаются прежними.
"В связи с увеличением ежедневного количества автотранспорта, оставляемого на парковочной зоне на длительный срок, возникает существенное давление на инфраструктуру основной парковки.
Предлагаем воспользоваться южной парковкой в качестве альтернативного варианта, как для длительного, так и для краткосрочного пользования. Тарифы на южной парковочной зоне остаются прежними", – сообщили в аэропорту мегаполиса.
В сентябре мы писали о том, что в аэропорту Алматы появилась новая парковка. Была открыта стоянка на 140 мест.
Мы также рассказывали, как будет выглядеть новый строящийся терминал аэропорта.
Также 1 сентября был открыт пандус для заезда на второй этаж и высадки пассажиров на вылет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055613-v-aeroportu-almaty-izmenilas-stoimost-parkovki/