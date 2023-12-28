Платные парковки вдоль тротуаров заработают еще в нескольких районах Алматы

С 30 декабря в Алматы заработают платные тротуарные парковки еще в нескольких районах. За каждый час нахождения автомобиля там алматинцам придется заплатить 100 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в акимате, поминутная оплата платной тротуарной парковки заработает в Бостандыкском, Турксибском, Жетысуском и Наурызбайском районах.

"В Бостандыкском районе будет 9 зон и 710 парковочных мест, включая 45 мест для людей с ограниченными возможностями.

В Турксибском районе - 1 зона, 305 паркомест, 15 мест для людей с ограниченными возможностями.

В Жетысуском районе - 2 зоны, 201 паркоместо и 20 для людей с инвалидностью.

В Наурызбайском будет работать 1 зона на 75 парковочных мест, 2 места для людей с ограниченными возможностями", - рассказали в акимате.

Режим работы платной тротуарной парковки начинается ежедневно с 08:00 до 19:00. Стоимость одного часа составляет 100 тенге.

Между тем алматинцам посоветовали использовать для удобства мобильное приложение "Парковки Алматы". Кроме того, оплачивать парковку можно на сайте almaty-parking.kz, ​по QR-коду на информационных табличках через мобильное приложение Kaspi.kz и в ​терминале kassa 24.

Кроме того, абоненты Kcell, Activ, Beeline, Tele2, Altel могут оплатить парковку с помощью SMS-сообщения по номеру 1309. Для оплаты необходимо указать номер парковки, указанный на табличке, номер авто и количество часов через знак "*". К примеру, 6021*123ААА02*1.

Также в акимате добавили, что на сегодня прорабатывается возможность оплаты с помощью QR-кодов других банков.

Нарушения оплаты фиксируются в автоматическом режиме мобильными комплексами.

Напомним, 11 сентября система платных парковок была запущена в Медеуском районе и 11 декабря - в Алмалинском районе.