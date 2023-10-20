"На основании чего?": алматинцы, живущие рядом с парковками, пожаловались на цены

Владельцы автомобилей в Алматы, живущие рядом с парковками, пожаловались на завышенные цены и нехватку мест. По их словам, отмена абонементов усложнила ситуацию, передает сайт телеканала КТК.

Жители одного из жилых домов в Алматы рассказали, что каждый день ищут для себя парковочное место. Иногда авто удается припарковать во дворе, в других случаях люди платят за близлежащую парковку.

По словам одной из жительниц, она исправно отдает деньги за место для своей машины, но даже в этом случае оно находится с трудом. Женщина рассказала телеканалу, что раньше покупала абонемент по льготному тарифу – 6 тысяч тенге на полгода.

Сейчас же никаких скидок для жителей нет, а за час парковки надо платить 100 тенге. Женщина выразила мнение, что такая цена для людей, проживающих рядом, необоснованно завышена.

"Хотелось бы понимать: на основании вообще чего у нас такие тарифы?" – сказала она.

Другой житель мегаполиса рассказал, что офис компании, где он работает менеджером, расположен в центре города. Абонементы на парковку отменили, вдобавок авто уже не оставишь во дворах домов – жители перекрыли свои пространства шлагбаумами.

Отметим, что единый оператор "Алматы паркинг" пришел на смену А-Parking, когда стоянки по городу вернули в собственность государства. Новое коммунальное предприятие было создано в декабре, систему запустили в прошлом месяце.

Урбанисты заявили, что для жителей близлежащих домов должны действовать резидентские соглашения.

"Для людей, которые непосредственно живут в зоне этого парковочного пространства, для них предусмотрены резидентские абонементы. На это можно выделить определенный процент парковочных мест и всегда находить место, куда можно припарковаться, то есть для них этот вопрос решаемый", – сказал эксперт Urban Forum Kazakhstan Диас Маратулы.

Представители компании "Алматы паркинг" заявили телеканалу, что проблемы не видят. Также они отмечают, что про абонементы и резидентские соглашения речи пока идти не может.

"Почему частник мог делать? Это был его бизнес-интерес. Государственное предприятие, оно полностью подчиняется нормативно-правовым актам, которые вносятся местными исполнительными органами. В нормативно-правовом акте отсутствуют поднятия "резидент" и "абонемент". Когда введут, это еще время покажет. Мы не можем четко ответить", – рассказал замдиректора коммунального госпредприятия "Алматы паркинг" Талант Тайнов.

Источник: КТК

Напомним, с 1 октября астанчанам, проживающим рядом с организованными платными парковками, разрешили пользоваться ими бесплатно. До этого стоимость абонемента составляла 1 500 тенге в месяц.

Между тем с 1 августа в аэропорту Астаны повысилась стоимость парковки. Так, цены на парковку в зонах Р1, Р2, Р3 выросли со 100 тенге до 200 тенге. А цена парковки в Р4, Р5, Р6 изменилась с 50 тенге до 100 тенге в час.

Тем временем в Алматы в Медеуском районе начали функционировать платные парковки – парковки тротуарного типа были бесплатными с 15 июля.