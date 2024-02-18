Сильные морозы сохранятся в двух казахстанских мегаполисах в воскресенье

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 18 февраля – в двух мегаполисах все еще будет морозно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до -9 градусов, а ночью – опустится до -22 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

В Астане синоптики также прогнозируют облачную погоду. Днем воздух в столице прогреется до -20 градусов, а ночью температура снизится до -33 градусов. Скорость ветра – 2,5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается снегопад. Днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов, ночью же – опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,4 м/с.

Напомним, ранее в 10 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. В некоторых регионах морозы будут доходить до 38 градусов, а где-то – прогнозируют сильный снегопад.

Синоптики предупреждали казахстанцев о сильных морозах в эти выходные.

Кроме того, метеорологи составляли сезонный прогноз погоды на весну 2024 года. В марте в некоторых регионах количество осадков будет превышать привычную норму.