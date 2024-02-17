Мороз до 38 градусов: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение было объявлено в ряде областей Казахстана из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

18 февраля на востоке, юге Павлодарской области ожидается туман.

Предстоящей ночью на большей части Карагандинской области сохраняется сильный мороз 35-38 градусов.

Завтра днем на юге области Ұлытау ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области сохраняется сильный мороз 35 градусов.

А в Кызылординской области тоже ожидается сильный ветер - северо-восточный, северный 15-20, на востоке области порывы 25 м/с.

В воскресенье в Актюбинской области прогнозируют ветер восточный, юго-восточный на юге области порывы 15-18 м/с.

18 февраля днем в горах Туркестанской области ожидается сильный снег.

Завтра в горах Алматинской области временами будет туман. На большей части области ночью ожидается сильный мороз 25 градусов.

В Алматы 18 февраля ночью ожидается сильный мороз 25 градусов.

В воскресенье в районе Алакольских озер области Жетісу - ветер северо-восточный порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Кроме того, с 21 часов 17 февраля до 21 часа 18 февраля по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.

Отметим, ранее синоптики предупреждали казахстанцев о сильных морозах в эти выходные - в период с 17 по 19 февраля по Казахстану сохраняются бесснежные морозы.

Кроме того, метеорологи составили сезонный прогноз погоды на весну 2024 года. В марте в некоторых регионах количество осадков будет превышать привычную норму.