Закрыты 100 участков дорог, застряли 2,5 тыс. машин: что происходит на трассах Казахстана

В "КазАвтоЖоле" рассказали, что сейчас происходит на казахстанских трассах - из-за непогоды закрыты 100 участков дорог в 16 областях, застряли тысячи машин, передает NUR.KZ со ссылкой на нацкомпанию.

Как сообщается в официальном Telegram-канале "КазАвтоЖола", по состоянию на 06:00 в связи с ухудшением погодных условий (буран, снег, ветер, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин, гололед, понижение температуры воздуха), введено ограничение движения транспорта, которое действует на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях:

область Абай – 9 участков (1243 км), задействовано 16 единиц техники и 22 человек. В этой области на трассах застряли 46 автомобилей - 11 грузовых и 35 легковых;

Акмолинская область – 27 участков (2201 км), задействовано 2 единицы техники и 4 человека, скопление транспорта на участке – 39 грузовых авто;

Актюбинская область – 5 участков (778 км), задействовано 29 единиц техники и 50 человек. В этом регионе на дорогах застряли 2080 большегрузов;

Алматинская область – 1 участок (84 км), задействовано 8 единиц техники и 8 человек, скоплений авто на трассе нет;

Атырауская область – 1 участок (9 км), задействовано 1 единица техники и 2 человека, скоплений авто на трассе нет;

Восточно-Казахстанская область – 5 участков (408 км), задействовано 18 единиц техники и 29 человек, застрявших авто нет;

Жамбылская область – 1 участок (450 км), задействовано 9 единиц техники и 9 человек, застряли 40 большегрузов;

область Жетiсу – 1 участок (100 км), задействовано 7 единиц техники и 15 человек, застряли 50 грузовых авто;

Западно-Казахстанская область – 1 участок (133 км), задействовано 1 единица техники и 1 человек, застрявших машин нет;

Карагандинская область – 8 участков (1158 км), задействовано 26 единиц техники и 28 человек, застряли 52 большегруза;

Костанайская область – 11 участков (1508 км), задействовано 5 единиц техники и 7 человек, застряли 104 большегруза;

Кызылординская область – 1 участок (815 км), задействовано 2 единицы техники и 3 человека, застрявших машин нет;

Павлодарская область – 9 участков (1624 км), задействовано 10 единиц техники и 11 человек, застряли 60 большегрузов и один автобус;

Северо-Казахстанская область – 15 участков (1924 км), задействовано 6 единиц техники и 6 человек, застряли 16 большегрузов и один автобус;

Туркестанская область – 2 участка (283 км), задействовано 1 единица техники и 2 человека, скоплений машин нет;

область Улытау– 3 участка (543 км), задействовано 3 единицы техники и 5 человек, скоплений машин нет.

По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 13 261 километре.

Скопление транспорта на участке – 2489 единиц, это 2452 грузовых машин, 35 легковых и два автобуса.

К этому часу дороги республиканского значения расчищают 141 единица техники и 196 человек.