Морозы до -22 и сильный снегопад обещают в Алматы: акимат выступил с обращением

Завтра, 16 февраля, а также в ночь на 17 февраля в Алматы ожидается резкое понижение температуры. В связи с этим акимат города обратился к водителям, передает NUR.KZ.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", с раннего утра 16 февраля до ночи 17 февраля в Алматы прогнозируются осадки в виде дождя с переходом в сильный снег. При этом температура к вечеру понизится до -20 градусов мороза. В ночь на 17 февраля – до -22 градусов, а днем в этот же день ожидается температура в -14 градусов.

Завтра утром, 16 февраля, синоптики пообещали туман и гололедицу на дорогах.

"В целях предупреждения гололедных явлений в ночной период на местах дислокаций запланировано дежурство 176 пескоразбрасывателей. Всего на работах по уборке снега будут задействованы 483 единицы спецтехники и 1180 дорожных рабочих", – говорится в сообщении городского акимата.

В связи с погодными условиями водителей и пешеходов призвали соблюдать меры предосторожности. Автовладельцев попросили снизить скорость, увеличить дистанцию между машинами и избегать резких маневров.

Кроме того, в связи с планируемым прохождением колонн спецтехники по сгребанию снега 16 февраля и массовым вывозом снега в ночной период на 17 февраля алматинцев призвали не парковать автотранспорт на обочинах дорог.

Сегодня ночью температура в Алматы опустится до -1 градусов. Скорость ветра составляет 3,2 м/с при дневной температуре в +11 градусов.

Между тем в Астане сохраняются плохие погодные условия. За прошедшие сутки (с 08:00 14 февраля до 08:00 15 февраля) в столичные травмпункты обратились 400 человек, из них с уличными травмами – порядка 170 человек.

Как рассказали ранее синоптики, столбики термометров в Астане покажут сегодня -23 градуса, а ночью опустятся -34 градусов. Часть школьников отправили на дистанционку.