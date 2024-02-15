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Тарифы на платные дороги повысят в Казахстане

Опубликовано:

Трасса
Трасса. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тарифы на платные дороги собираются повысить в Казахстане. Об этом в кулуарах сената рассказал глава Минтранса Марат Карабаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Министерства транспорта Марат Карабаев отметил, что отдельные лица предлагали ему повысить тариф в два или в три раза.

"Я сразу говорю, что такого не будет, но повышения точно нужно ожидать. Наши специалисты должны посчитать, сколько денег потребуется, чтобы обслуживать дороги и закупить 1 100 единиц техники.

Разумеется, все это повлияет на тариф. Как только мы поймем, насколько наш фонд увеличится, какую часть наших расходов он покроет, опубликуем заявление", - сказал он.

Что касается сроков, то Карабаев отметил, что о повышении тарифов на платные дороги казахстанцев оповестят заранее.

На портале "Открытые НПА" будет опубликован проект постановления, который в течение 14 дней будет доступен для обсуждения. Предполагается, что обсуждения начнутся в марте.

"Безусловно, тариф изменится в сторону увеличения. Долгое время, с 2013 года, он не менялся Только в прошлом году случилось повышение на 20%.

Сравните наши тарифы с тарифами других стран. Если в Казахстане проезд по платной автодороге стоит 1 тенге 20 тиын, то в России - 7 тенге (при переводе на тенге). Чтобы в стране были хорошие дороги, важно их содержание. Но никто не хочет, чтобы оно было за счет налогоплательщиков. Все хотят, чтобы деньги выделялись из бюджета "КазАвтоЖола". Тогда единственный вариант - повышать тарифы на платные дороги", - сказал он.

Напомним, в конце сентября 2023 года стало известно, что проезд по платным дорогам в Казахстане должен подорожать на 20%.

Тогда глава Минтранспорта Марат Карабаев заявлял, что Казахстан становится транзитным хабом, объем перевозок от Узбекистана и КНР в сторону РФ и других стран сильно увеличился. А это дополнительная нагрузка на дороги.

3 октября 2023 года в силу вступили новые тарифы для проезда по платным дорогам в Казахстане.

В начале 2024 года мы рассказывали, насколько подорожала стоимость проезда по платным автодорогам с учетом ежегодного роста МРП.

В Казахстане действует 11 дорог, за проезд по которым взимается плата с владельцев легковых автомобилей.

Первый платный дорожный участок "Астана-Щучинск", по данным Национальной компании "ҚазАвтоЖол" появился в 2013 году. Почти 5 лет назад на платной основе заработали трассы Астана - Темиртау, Алматы - Қонаев и Алматы - Хоргос.

И уже почти два года платить нужно при проезде еще по семи участкам дорог: Қонаев - Талдыкорган, Астана - Павлодар, Тараз - Кайнар, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Тараз, Шымкент - граница с Узбекистаном и Щучинск - Кокшетау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061144-tarify-na-platnye-dorogi-povysyat-v-kazahstane/

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