Проезд по платным дорогам подорожает в Казахстане

С 3 октября подорожает проезд по платным дорогам Казахстана. Более того, тариф будет повышаться ежегодно, так как его теперь "привязали " к МРП. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане на текущий момент насчитывается 11 платных участков автомобильных дорог. Ранее мы рассказывали о том, что стоимость проезда по ним "привяжут" к месячному расчетному показателю (МРП).

Соответствующий приказ был подписан Министерством транспорта РК и опубликован на портале "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде". Согласно нему, с 3 октября текущего года тарифы на проезд по платным дорогам Казахстана изменятся и будут рассчитываться в МРП.

В частности, для легковых автомобилей они будут следующими:

Астана-Щучинск – 0,0696 МРП ( 240,12 тенге в 2023 году);

МРП ( в 2023 году); Астана-Темиртау – 0,0696 МРП ( 240,12 тенге );

МРП ( ); Алматы-Хоргос – 0,1043 МРП ( 359,835 тенге );

МРП ( ); Алматы-Конаев – 0,0348 МРП ( 120,06 тенге );

МРП ( ); Тараз-Кайнар – 0,0835 МРП ( 288,075 тенге );

МРП ( ); Шымкент-Кызылорда – 0,153 МРП ( 527,85 тенге );

МРП ( ); Щучинск-Кокшетау – 0,0209 МРП ( 72,105 тенге );

МРП ( ); Астана-Павлодар – 0,1322 МРП ( 456,09 тенге );

МРП ( ); Шымкент-Тараз – 0,0313 МРП ( 107,985 тенге );

МРП ( ); Конаев-Талдыкорган – 0,0661 МРП ( 228,045 тенге );

МРП ( ); Шымкент-граница Узбекистана (на Ташкент) – 0,0313 МРП (107,985 тенге).

Стоимость проезда по платным участкам автодорог. Инфографика: NUR.KZ

Таким образом, после "привязки" к величине месячного расчетного показателя стоимость проезда по платным участкам автомобильных дорог по сравнению со старыми фиксированными тарифами немного вырастет. Она также будет повышаться ежегодно вместе с увеличением самого МРП.

При этом стоит отметить, что документом предусматриваются годовые абонементы для граждан, проживающих в районах, прилегающих к платным участкам. Цена "проездного" для владельцев легковых автомобилей равна 1 МРП, то есть 3 450 тенге в 2023 году.

Для автобусов и грузовиков также предусмотрены месячные абонементы. Их цены варьируется от 20 до 100 МРП (от 69 000 до 345 000 тенге).

Напомним, для казахстанцев действует наказание за неуплату проезда по платным дорогам в течение семи календарных дней после их использования. В случае нарушения полагается штраф – 5 МРП (17 250 тенге) для физических лиц и 10 МРП (34 500 тенге) – для юридических.