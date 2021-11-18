Платные дороги открыты: во сколько они обойдутся казахстанцам

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В ноябре были окончательно внедрены новые участки платных дорог в Казахстане. О том, сколько придется платить за проезд по этим трассам, выяснили журналисты Нурфин.

С 23 ноября 2021 года будет официально функционировать система взимания оплаты за проезд по новым 7 участкам 4-полосных платных дорог.

Соответствующий приказ уже был опубликован 15 ноября.

Это значит, что теперь казахстанцы смогут воспользоваться дорогами республиканского значения первой категории только на платной основе.

Рассмотрим тарифы на новые участки, вводимые согласно соответствующим нормативно-правовым актам.

Тарифы на платные дороги, введенные до 2021 года сохранились на тех же значениях, согласно информации сайта НК "КазАвтоЖол".

1. Шымкент – Кызылорда

Стоимость платной дороги Шымкент – Кызылорда: NUR.KZ

Самый длинный участок из новых – 446,5 километров. Как указано в таблице, стоимость проезда в одну сторону по всей дороге на легковом автомобиле обойдется в 440 тенге.

Следует отметить, что каждая платная дорога имеет отдельные участки, за проезд по которым взимается часть платы. Эти участки отмечены цифрами, а в скобках указана их протяженность.

То есть если водитель проехал только по участкам 1-3, то он заплатит 70 тенге.

Автобусы и грузовые транспортные средства будут платить от 2 190 до 11 050 тенге за всю дорогу – все зависит от количества мест для пассажиров и грузоподъемности машины.

2. Нур-Султан – Павлодар

Стоимость платной дороги Нур-Султан – Павлодар: NUR.KZ

375 километров – вторая по длине платная дорога, вводимая 2021 году.

Стоимость всей дороги в одну сторону – 380 тенге на "легковушках". Тяжелые транспортные средства будут платить от 1 860 до 9 340 тенге.

Напомним, что оплата на новых участках дорог будет осуществляться без остановки на шлагбаумах. То есть специальными камерами будет считываться регистрационный номер автомобиля, осуществляя бесконтактную оплату.

Поэтому водителям следует заранее внести деньги на счет для платной дороги. В этом случае стоимость проезда окажется в два раза дешевле.

Например, дорога Нур-Султан – Павлодар при предоплате будет стоить 190 тенге в одну сторону.

А если оплатить счет уже после проезда по дороге, то тариф будет равен полной стоимости – 380 тенге.

3. Тараз – Кайнар

Стоимость платной дороги Тараз – Кайнар: NUR.KZ

240 тенге – такой тариф установлен на данном участке между пунктами Тараз и Кайнар для легкового авто. Для грузового или пассажирского транспорта – от 1 180 до 5 940 тенге.

Общая длина платной дороги немногим превышает 237,5 километра.

4. Капшагай – Талдыкорган

Стоимость платной дороги Капшагай – Талдыкорган: NUR.KZ

Между двумя городами Алматинской области можно проехать за 190 тенге в одну сторону на личном легковом автомобиле. Длина пути составит 186 километров.

А стоимость проезда для автобусов и грузовых варьируется в пределах от 940 до 4 660 тенге.

5. Шымкент – Тараз

Стоимость платной дороги Шымкент – Тараз: NUR.KZ

За весь платный участок дороги, протяженностью 89,3 километра владельцы легковых авто заплатят 90 тенге.

Грузовые и автобусы – от 350 до 1 750 тенге.

6. Шымкент – граница с Узбекистаном

Для проезда между третьим мегаполисом Казахстана и границей с соседним Узбекистаном казахстанцы должны заплатить 90 тенге.

Эта стоимость покрывает дорогу длиной в 84 километра.

А грузовые и пассажирские виды транспорта (автобусы) имеют тариф от 420 до 2 100 тенге за весь участок, в зависимости от класса машины.

7. Щучинск – Кокшетау

Стоимость платной дороги Щучинск – Кокшетау: NUR.KZ

Протяженность самого короткого отрезка среди новых платных дорог составляет 60,75 километра.

Владельцы легковых машин смогут проехать в один конец за 60 тенге.

Более тяжелые транспортные средства (автобусы, грузовые) имеют тариф в размере от 300 до 1 500 тенге. Точная сумма будет зависеть от грузоподъемности транспорта или количества пассажирских мест.

Напомним, что за попытку проезда по платной дороге без оплаты будет наложен штраф.

В то же время жители населенных пунктов, расположенных вдоль платных дорог, могут купить годовой абонемент за 1 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1942539-platnye-dorogi-otkryty-vo-skolko-oni-oboydutsya-kazahstantsam/