Проезд по платным дорогам подорожал в Казахстане

Проезд по платным дорогам Казахстана теперь исчисляется в МРП. То есть с нового года он подорожал вместе с ростом показателя. Сколько будут платить владельцы легковых авто, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует 11 автомобильных дорог первой технической категории, за проезд по которым взимается плата, в том числе, с владельцев легковых автомобилей.

Напомним, что плата с проезжающих по ним автовладельцев изначально была фиксированной. Но с октября 2023 года ее привязали к месячному расчетному показателю (МРП).

Поэтому с наступившего года проезд по казахстанским платным дорогам подорожал на 7% вместе с ростом МРП.

Сколько стоит проезд по платным дорогам

Так, например, проезд по трассе Алматы – Қонаев для легковых автомобилей, согласно приказу о внесении изменений, стоит 0,0348 МРП, что теперь составляет 128,5 тенге. Алматы – Хоргос – 0,1043 (385,1 тенге), Астана – Темиртау и Астана – Щучинск – по 0,0696 МРП (257 тенге).

Напомним, что ранее стоимость проезда по этим четырем участкам разнилась. Например, при оплате наличными она была в два раза больше. Теперь тариф единый.

На остальных платных дорогах, где нет шлагбаумов, а проезд фиксируется с помощью камер на контрольных арках, ставки изначально были едиными. Таковыми и остались в МРП.

Например, тариф на участке Астана – Павлодар составляет 0,1322 МРП, или 488,1 тенге в 2024 году. Аналогично выросли ставки за проезд по остальным платным дорогам.

Стоимость проезда по платным автодорогам в 2024 году в Казахстане. Инфографика: NUR.KZ

Когда проезд стоит меньше или больше

Между тем каждая платная дорога состоит из зон. Если проехать только одну зону, то заплатить нужно только за нее. Например, на самой протяженной дороге Шымкент – Кызылорда – 10 зон стоимостью от 0,007 МРП (25,8 тенге) до 0,0348 МРП (128,5 тенге) для легковых автомобилей.

В сумме их цена составляет 0,1530 МРП, или 564,9 тенге. То есть столько стоит проезд по всему участку от Шымкента до Кызылорды.

При этом отметим, что грузовые автомобили и автобусы платят за проезд по платным участкам дороги в несколько раз больше. Ставки для них также исчисляются в МРП, поэтому выросли с 2024 года.

А для автомобилей, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку, при этом предусмотрена абонентская плата на год (365 календарных дней). Для легковых машин она составляет 1 МРП, или 3 692 тенге в текущем году.

Также напомним, что за неоплату проезда по платным дорогам в течение семи дней грозит штраф в размере 5 МРП, или 18 460 тенге для физических лиц в наступившем году.