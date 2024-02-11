Супруги отсудили у акимата Астаны компенсацию за травму ребенка на футбольном поле

Астанчане отсудили у акимата денежную компенсацию за то, что их сын получил телесные повреждения из-за некачественного покрытия футбольного поля в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается на сайте суда Астаны, гражданское дело по иску супругов к районному аппарату акима о взыскании материального и морального вреда было рассмотрено межрайонным судом по гражданским делам.

"Иск мотивирован тем, что несовершеннолетний ребенок на футбольном поле, находящемся на балансе акимата, получил телесные повреждения из-за некачественного покрытия. Ребенку причинены телесные повреждения, он перенес операцию. Ответчик иск не признал, мотивируя, что родители сами несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка", - говорится в сообщении горсуда.

Однако заключением эксперта причинение вреда здоровью ребенка (средней тяжести) все же установлено. То есть, по данным суда, ребенок испытал физическую боль от телесных повреждений, что отразилась на моральном состоянии ребенка и его родителей. А это, в свою очередь, является нарушением личных неимущественных благ и прав родителей ребенка.

"Вина ответчика заключается в ненадлежащем содержании принадлежащего ему имущества. Решением суда иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу каждого истца взыскана компенсация морального вреда по 250 тыс. тенге", - отмечается в сообщении.

Решение суда сторонами не обжаловано и вступило в законную силу.

Напомним, в начале года житель Актюбинской области отсудил полмиллиона тенге у Минфина за незаконный арест.

В феврале прошлого года мы писали об оправданном астанчанине, которому удалось отсудить у Минфина 15 млн тенге. В мае суд обязал "Экибастузтеплоэнерго" выплатить другому казахстанцу почти полмиллиона тенге после аварии на ТЭЦ.

В июне Минфин обязали выплатить более миллиона тенге за незаконное нахождение актюбинца под стражей.

Также в августе 2023 года жительница Костаная отсудила у акима почти 14 млн тенге, а в конце того же месяца почетный житель Павлодара отсудил у депутата 100 тыс. тенге.