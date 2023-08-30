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Почетный житель отсудил 100 тыс. тенге у депутата в Павлодаре

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Депутат Суиндик Нурумов
Депутат Суиндик Нурумов. Фото: сайт Павлодарского городского маслихата

Почетный житель Павлодара за оскорбление чести и достоинства потребовал у местного депутата миллион тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение павлодарского городского суда.

В иске почетного жителя Павлодара указано, что 27 апреля 2023 года депутат павлодарского городского маслихата, находясь в детском саду №36 в присутствии сотрудников дошкольного учреждения принялся якобы порочить честь Махмета Демесинова. В решении суда указаны и конкретные фразы, которые народный избранник произнес.

"В присутствии работников детского учреждения распространил об истце информацию, порочащую его честь и достоинство, не соответствующую действительности: "Есть у вас в поселке такой пенсионер, Демесинов М. Д., Вы ему не верьте и не поддавайтесь на его уговоры. Он вор! И в свое время украл ковры!" В последующем данная информация стала известна также другим лицам", – описывается в решении павлодарского городского суда.

Демесинов об этом узнал, но перед тем, как обратиться в суд, написал жалобы в павлодарский городской маслихат и в филиал партии AMANAT. Там факты каких-либо нарушений со стороны депутата Суиндика Нурумова не выявили.

В суде заслушали и позицию самого депутата. Вину он свою полностью не признал. Меж тем в защиту почетного жителя выступили два свидетеля.

В павлодарском городском суде решили удовлетворить иск Махмета Демесинова частично – обязать депутата выплатить почетному жителю 100 тысяч тенге. А вот в требовании публично в СМИ извиниться перед пенсионером суд отказал.

Депутату Суиндику Нурумову, судя по информации на официальном сайте Павлодарского городского маслихата, 63 года. Имеет два образования, служил в рядах Советской Армии. Сейчас занимает пост директора ТОО "Аида", а также является депутатом Павлодарского городского маслихата VIII созыва от партии AMANAT.

Махмет Демесинов, как указывается на официальном сайте павлодарского акимата, родился 27 марта 1933 года (90 лет) в Павлодарской области. Имеет высшее образование. С 1965 по 1975 годы руководил партийной организацией совхоза "Ленин Жолы". За время работы неоднократно избирался депутатом местного совета, в 1966 году – членом райкома.

Отмечается, что Демесинов внес весомый вклад в социально-экономическое развитие поселка Ленинский, а после выхода на заслуженный отдых активно участвует в общественной жизни Павлодара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034548-pochetnyy-zhitel-otsudil-100-tys-tenge-u-deputata-v-pavlodare/

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