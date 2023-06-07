Более 1 млн тенге отсудил актюбинец у Министерства финансов

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Актобе отсудил у Минфина более миллиона тенге за то, что несколько месяцев находился под стражей на время следствия. Об этом сообщил официальный Telegram-канал пресс-службы городского суда.

Сообщается, что суд города Актобе рассмотрел гражданский иск местного жителя к Министерству финансов РК о возмещении морального и имущественного вреда.

"Иск мотивирован тем, что органом досудебного расследования П. обвинялся в том, что он в группе по предварительному сговору, посредством использования электронных информационных ресурсов, совершил незаконное приобретение, хранение в целях сбыта психотропных веществ, в особо крупном размере.

Постановлением СМУС уголовное дело прекращено в связи с отказом прокурора от обвинения, за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. За П. признано право на реабилитацию", – говорится в сообщении пресс-службы городского суда.

По информации суда, актюбинец, после снятия с него обвинений, обратился в суд для получения компенсации.

"Суд постановил взыскать в пользу П. компенсацию морального вреда в размере 300 000 тенге, сумму имущественного вреда – 600 000 тенге, судебные расходы по оплате помощи представителя – 150 000 тенге", – говорится в решении суда.

Отмечается, что данное решение еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее оправданный астанчанин отсудил у Минфина 15 млн тенге.

Также павлодарец незаконно отсидел 15 суток и взыскал из государственной казны Казахстана почти 400 тыс. тенге.

Добавим, что, согласно Нормативному постановлению Верховного суда РК "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда", независимо от вины причинителя вреда за счет государственной казны (средств республиканского или местного бюджета) компенсируется моральный вред, причиненный гражданину в результате:

издания государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам;

незаконного осуждения;

незаконного привлечения к уголовной ответственности;

незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде;

незаконного наложения административного взыскания в виде ареста;

незаконного помещения в психиатрическое или другое лечебное учреждение;

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

Ответчиком по искам о компенсации морального вреда за счет государственной казны (республиканского или местного бюджета) является государство, и в этом случае подсудность данной категории дел судам следует определять по месту нахождения представителя государственной казны.

Представителями государственной казны могут являться Минфин РК либо иные государственные органы, юридические лица или граждане, обладающие специальными полномочиями по представлению интересов государственной казны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023680-bolee-1-mln-tenge-otsudil-aktyubinets-u-ministerstva-finansov/