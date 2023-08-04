Женщина отсудила у акима Костаная почти 14 млн тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Женщина обратилась с иском к акиму Костаная и городскому отделу архитектуры и градостроительства после того, как градоначальника обязали выплатить ей около 14 млн тенге. Подробности дела изложены на официальном сайте Костанайского областного суда.

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном административном суде Костанайской области, куда истица обратилась с требованием обязать ответчиков выдать архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на строительство для восстановления жилого дома после ЧС.

В суде установлено, что у женщины сгорел жилой дом. Земельный участок имел целевое назначение для обслуживания жилого дома.

Решением городского суда с акима Костаная в ее пользу было взыскано 13 877 561 тенге на восстановление жилого дома. Поэтому она обратилась к ответчикам с заявлением о выдаче пакета АПЗ и технических условий для строительства жилого дома с баней.

Однако ответчики отказали женщине в выдаче АПЗ, объясняя это несоответствием планируемого строительства утвержденному генеральному плану, проекту детальной планировки или схеме развития и застройки населенных пунктов.

"Однако основание для отказа не применимо в случае невозможности дальнейшей реализации прав заявителя по использованию земельного участка по целевому назначению, в том числе для реконструкции (перепланировки, переоборудования), возникшей в результате утверждения нового или внесения изменений в утвержденный генеральный план, проект детальной планировки или схему развития и застройки населенных пунктов.

Следовательно, к истцу вышеуказанные основания не применимы, поскольку последняя запрашивала АПЗ как собственник земельного участка с целевым назначением для обслуживания жилого дома, сгоревшего вследствие ЧС, на восстановление которого с акима Костаная было взыскано 13 877 561 тенге", - отметили в Костанайском областном суде.

Здесь добавили, что также ответчиками не учтено то, что в силу п.1 ст.188 ГК РК право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

В связи с чем иск был удовлетворен в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.

Добавим, что согласно ст.188 ГК РК право владения представляет собой юридически обеспеченную возможность осуществлять фактическое обладание имуществом.

Право пользования представляет собой юридически обеспеченную возможность извлекать из имущества его полезные естественные свойства, а также получать от него выгоду. Выгода может выступать в виде дохода, приращения, плодов, приплода и в иных формах.

Право распоряжения представляет собой юридически обеспеченную возможность определять юридическую судьбу имущества.

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, в том числе отчуждать это имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031226-zhenschina-otsudila-u-akima-kostanaya-pochti-14-mln-tenge/