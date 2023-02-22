Оправданный астанчанин отсудил у Минфина 15 млн тенге

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Есильский районный суд Астаны рассмотрел дело по иску казахстанца к Министерству финансов РК о взыскании компенсации морального вреда, передает официальный сайт столичного суда.

"Приговором суда был признан невиновным и оправдан в связи с недоказанностью участия в совершении уголовных правонарушений. Оправдательный приговор вступил в законную силу.

В судебном заседании достоверно установлено, что в порядке главы 4 УПК за истцом признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс", – говорится в сообщении.

Как отметили в суде, моральный вред возмещается, независимо от вины причинителя, в случае, если вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде.

"Суд первой инстанции взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 6 млн тенге.

21 декабря 2022 год судебная коллегия по гражданским делам суда города Астаны решение суда оставила в силе. Размер компенсации морального вреда увеличен с 6 до 15 млн тенге", – добавили в суде.

Решение суда вступило в законную силу.

Добавим, что, согласно Нормативному постановлению Верховного суда РК "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда", независимо от вины причинителя вреда за счет государственной казны (средств республиканского или местного бюджета) компенсируется моральный вред, причиненный гражданину в результате:

издания государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам;

незаконного осуждения;

незаконного привлечения к уголовной ответственности;

незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде;

незаконного наложения административного взыскания в виде ареста;

незаконного помещения в психиатрическое или другое лечебное учреждение;

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

Ответчиком по искам о компенсации морального вреда за счет государственной казны (республиканского или местного бюджета) является государство, и в этом случае подсудность данной категории дел судам следует определять по месту нахождения представителя государственной казны.

Представителями государственной казны могут являться Министерство финансов Республики Казахстан либо иные государственные органы, юридические лица или граждане, обладающие специальными полномочиями по представлению интересов государственной казны.

Ранее в Павлодаре водитель, которого задержали полицейские и выявили в его организме якобы наличие наркотических средств, оказался под арестом на 15 суток. Также его лишили прав на 7 лет. Отсидев под стражей, мужчина смог доказать, что ничего запрещенного не употреблял. Он также обратился с иском в суд и потребовал возместить моральный ущерб, который оценил в 30 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010453-opravdannyy-astanchanin-otsudil-u-minfina-15-mln-tenge/