Полмиллиона тенге отсудил актюбинец у Минфина за незаконный арест

В Актобе мужчину привлекли к административному аресту, однако позже он доказал, что приговор был несправедлив, а также подал иск против Минфина, передает "Диапазон".

В Актобе полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина, ранее лишенный водительских прав. Вместе со стражами порядка он направился на медосвидетельствование, где отказался сдавать анализ мочи, при помощи которого могли установить, пил ли мужчина алкоголь.

Отказ, как сообщается, оценили как невыполнение требования представителя власти – за это административный суд привлек водителя к 25 суткам ареста.

Отсидев 9 суток в приемнике, задержанный сумел доказать незаконность факта привлечения его к ответственности. И позже областной суд установил, что он не отказывался сдавать вышеупомянутый анализ, так как на тот момент у него не было естественных позывов к этому. Вместо этого, как оказалось, он предлагал взять на анализ слюну либо кровь.

Таким образом, правонарушения, за которое его привлекли к аресту, не было. Дело прекратили.

Однако на этом история не завершилась: водитель подал иск к государству и потребовал 2 миллиона тенге – суд вынес решение в его пользу и обязал Минфин выплатить 200 тысяч тенге за моральный ущерб и 300 тысяч за услуги юриста.

Добавим, в феврале прошлого года мы писали об оправданном астанчанине, которому удалось отсудить у Минфина 15 млн тенге. В мае суд обязал "Экибастузтеплоэнерго" выплатить другому казахстанцу почти полмиллиона тенге после аварии на ТЭЦ.

В июне Минфин обязали выплатить более миллиона тенге за незаконное нахождение актюбинца под стражей.

В августе жительница Костаная отсудила у акима почти 14 млн тенге, а в конце августа почетный житель Павлодара отсудил у депутата 100 тыс. тенге.