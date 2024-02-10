Ползли до пациента по сугробам: медиков наградили в Актюбинской области

В Актюбинской области аким наградил фельдшеров, которые ползком добирались по сугробам к пациенту. Накануне видео с их участием восхитило казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Недавно в соцсетях распространились кадры, на которых группа медиков 7 февраля самоотверженно добирается пешком до пациента через метель и сугробы из-за того, что машина не смогла проехать до места назначения. Оказалось, у больного было подозрение на сердечный приступ. К счастью, он не нуждался в госпитализации.

Поступок восхитил казахстанцев, а фельдшеров наградил аким Актюбинской области Асхат Шахаров, сообщается в официальном Instagram-профиле акимата.

Бауыржану Кудиярову, Сае Рысбаевой и Кайрату Толеу вручили благодарственные письма. По их словам, они не думали, что видео станет вирусным.

"Когда мы опаздываем в назначенное место, записываем видео для диспетчеров в качестве доказательства. Пока мы добирались до пациента и вернулись на работу, видео уже разошлось в соцсетях", – рассказал Бауыржан Кудияров.

Асхат Шахаров поблагодарил сотрудников медицинских учреждений и всех граждан, которые в сложных условиях продолжают делать свою работу. Он подчеркнул, что их труд непременно будет вознагражден.

Добавим, мы писали, что в Актюбинской области из-за нулевой видимости на дорогах и метели спасатели прошли 18 километров, указывая путь вездеходу. Так, они помогали медикам доставить женщину в больницу.

К слову, в Актюбинской области сейчас все еще бушует непогода.

К спасательным работам по вызволению людей из снежных заносов в регионе пришлось присоединиться и военным. В МЧС рассказали, что проведены работы по эвакуации граждан, буксировке техники, транспортировке специалистов для восстановления линий электропередач и другое.