Ползли до пациента по сугробам: медиков наградили в Актюбинской области
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В Актюбинской области аким наградил фельдшеров, которые ползком добирались по сугробам к пациенту. Накануне видео с их участием восхитило казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Недавно в соцсетях распространились кадры, на которых группа медиков 7 февраля самоотверженно добирается пешком до пациента через метель и сугробы из-за того, что машина не смогла проехать до места назначения. Оказалось, у больного было подозрение на сердечный приступ. К счастью, он не нуждался в госпитализации.
Поступок восхитил казахстанцев, а фельдшеров наградил аким Актюбинской области Асхат Шахаров, сообщается в официальном Instagram-профиле акимата.
Бауыржану Кудиярову, Сае Рысбаевой и Кайрату Толеу вручили благодарственные письма. По их словам, они не думали, что видео станет вирусным.
"Когда мы опаздываем в назначенное место, записываем видео для диспетчеров в качестве доказательства. Пока мы добирались до пациента и вернулись на работу, видео уже разошлось в соцсетях", – рассказал Бауыржан Кудияров.
Асхат Шахаров поблагодарил сотрудников медицинских учреждений и всех граждан, которые в сложных условиях продолжают делать свою работу. Он подчеркнул, что их труд непременно будет вознагражден.
Добавим, мы писали, что в Актюбинской области из-за нулевой видимости на дорогах и метели спасатели прошли 18 километров, указывая путь вездеходу. Так, они помогали медикам доставить женщину в больницу.
К слову, в Актюбинской области сейчас все еще бушует непогода.
К спасательным работам по вызволению людей из снежных заносов в регионе пришлось присоединиться и военным. В МЧС рассказали, что проведены работы по эвакуации граждан, буксировке техники, транспортировке специалистов для восстановления линий электропередач и другое.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060294-polzli-do-patsienta-po-sugrobam-medikov-nagradili-v-aktyubinskoy-oblasti/