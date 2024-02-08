Дожди и снегопады ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8 февраля - в мегаполисах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снег. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -1 градуса, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 13,7 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,3 м/с.