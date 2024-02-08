Дожди и снегопады ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8 февраля - в мегаполисах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают снег. Температура днем поднимется до 3 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -1 градуса, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 13,7 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,3 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059770-dozhdi-i-snegopady-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/