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Аэропорт Уральска не смог принять самолеты из-за непогоды

Опубликовано:

Самолет приземляется
Самолет. Иллюстративное фото: аэропорт Уральска

Сильный ветер в Уральске повлиял на работу воздушной гавани - аэропорт не смог принять несколько самолетов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу гавани.

Сообщается, что по причине сильного бокового ветра с порывами 20 м/с командир воздушного судна борта 7165 авиакомпании Fly Arystan, следовавшего по маршруту Алматы-Уральск, принял решение лететь на запасной аэродром в Атырау.

Также по причине сильного бокового ветра ожидаются задержки рейсов 319/937 Франкфурт-на-Майне-Астана-Уральск авиакомпании Air Astana и рейса 421 из Атырау авиакомпании Qazaq air.

Как пояснили в воздушной гавани, взлетно-посадочная полоса полностью очищена от снега и льда и готова к взлету и посадке воздушных судов.

Причиной, влияющей на переносы рейсов, является сильный боковой ветер с порывами до 20 м/с.

Отметим, что ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ЗКО из-за ухудшения погодных условий. В регионе прогнозировали усиление ветра до 15-20 м/с, местами до 28 м/с. Также сильный снег и гололед. В Уральске - метель и сильный ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059647-aeroport-uralska-ne-smog-prinyat-samolety-iz-za-nepogody/

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