Альназарова рассказала, как относится к критике

Глава Минздрава Акмарал Альназарова в кулуарах сената рассказала, как относится к критике, которая теперь может поступать в ее адрес, передает корреспондент NUR.KZ.

Альназарова заявила, что критики не нужно бояться.

"Я думаю, что мы, наоборот, сейчас будем собирать вопросы, которые вызывают какие-либо нарекания со стороны населения.

Нам нужно понять, какие есть дополнительные потребности, какие механизмы нужно усилить и что нужно организациям медицинской помощи на местах. Поэтому я абсолютно положительно отношусь к критике", — заверила новый министр здравоохранения.

Также новый министр здравоохранения рассказала, грядут ли в ее ведомстве кадровые перестановки.

Акмарал Альназарова также заявила, что Минздрав РК не собирается отказываться от ОСМС, а также не будет вводить обязательное посмертное донорство, как это предлагалось ранее.

Напомним, Акмарал Альназарова сменила Ажар Гиният на посту министра здравоохранения Казахстана 6 февраля.

В этот день в стране было сформировано новое правительство под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова.