Альназарова рассказала, как относится к критике
Опубликовано:
Глава Минздрава Акмарал Альназарова в кулуарах сената рассказала, как относится к критике, которая теперь может поступать в ее адрес, передает корреспондент NUR.KZ.
Альназарова заявила, что критики не нужно бояться.
"Я думаю, что мы, наоборот, сейчас будем собирать вопросы, которые вызывают какие-либо нарекания со стороны населения.
Нам нужно понять, какие есть дополнительные потребности, какие механизмы нужно усилить и что нужно организациям медицинской помощи на местах. Поэтому я абсолютно положительно отношусь к критике", — заверила новый министр здравоохранения.
Также новый министр здравоохранения рассказала, грядут ли в ее ведомстве кадровые перестановки.
Акмарал Альназарова также заявила, что Минздрав РК не собирается отказываться от ОСМС, а также не будет вводить обязательное посмертное донорство, как это предлагалось ранее.
Напомним, Акмарал Альназарова сменила Ажар Гиният на посту министра здравоохранения Казахстана 6 февраля.
В этот день в стране было сформировано новое правительство под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059891-novaya-glava-minzdrava-rasskazala-kak-otnositsya-k-kritike/