Грядут ли кадровые перестановки в Минздраве, рассказала новый министр

Новый глава Минздрава в кулуарах сената рассказала, следует ли ожидать кадровых перестановок в ведомстве в связи с ее приходом, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Акмарал Альназаровой, будут ли кадровые перестановки в связи с ее приходом на пост главы Минздрава.

"Я считаю, что потенциал Министерства здравоохранения в действующем составе есть, поэтому мы уже приступили к работе. Если будет необходимость, думаю, будут", – сказала она в ответ.

Сегодня ранее новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что отказываться от ОСМС в Казахстане "нельзя ни в коем случае".

Первые решения, по ее словам, будут направлены на то, чтобы уменьшить поток жалоб казахстанцев, и на то, чтобы понять причины возмущений.

Также она заявила, что в планах ведомства нет введения обязательного посмертного донорства, как это предлагалось ранее.

Напомним, что во вторник, 6 февраля, Акмарал Альназарова стала новым министром здравоохранения. С 2020 года она была депутатом сената от Кызылординской области. Сегодня депутаты сената на пленарном заседании палаты проголосовали за досрочное прекращение ее полномочий.