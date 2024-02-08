Посмертное донорство не будет обязательным в Казахстане, заявила глава Минздрава

В кулуарах сената глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что в планах ведомства нет введения обязательного посмертного донорства, как это предлагалось ранее, передает корреспондент NUR.KZ.

"На законодательном уровне у нас в Казахстане работа по посмертному донорству урегулирована. Возможно, она где-то требует совершенствования, но в целом это зависит не только от законодательной базы. Здесь очень большой вопрос доверия населения к системе здравоохранения, есть вопросы к тарифной политике - по тарифам, которые получают медорганизации, определены 16 центров, которые определяют потенциальных доноров. Мы будем над этим работать, этот вопрос я сама озвучивала.

Я считаю, что для такого население должно быть готово само, в первую очередь. Делать это силовыми путями, думаю, это неправильно. То законодательство, которое у нас есть, в принципе позволяет организовать органное донорство должным образом. Если мы все остальное сделаем, и только это нас будет сдерживать, через информационную работу и поддержку населения это нужно будет сделать поэтапно", - заявила министр.

Напомним, что в начале года изымать органы умерших без согласия их родственников предложили в Казахстане.

Экс-глава Минздрава Ажар Гиният ранее заявляла, что сама готова стать посмертным донором.

Согласно статье 210 и пунктам 1 и 3 статьи 212 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", донором может быть живой человек (прижизненный донор) и умерший (посмертный донор).

Прижизненным донором органа и тканей может быть лицо:

в возрасте 18 лет и старше;

дееспособный;

выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации;

прошедшим всестороннее медицинское обследование, подтверждающее, что изъятие органа (части органа) не повлечет за собой необратимого расстройства его здоровья.

Решение о пересадке органа (части органа) от прижизненного донора в Казахстане принимает этическая комиссия, которая с целью исключения злоупотребления и повышения безопасности рассматривает все перечисленные выше подтверждающие документы, устанавливает генетическую связь между потенциальным реципиентом и прижизненным донором.

Посмертным донором может стать человек в возрасте 18 лет и старше, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы (части органа) и (или) ткани (части ткани), которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту.

Органы одного посмертного донора могут спасти жизни порядка 7 человек.