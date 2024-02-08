Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Посмертное донорство не будет обязательным в Казахстане, заявила глава Минздрава

Опубликовано:

Врачи у тела человека
Посмертное донорство. Иллюстративное фото: Plan Shooting 2 / Imazins / Getty Images

В кулуарах сената глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что в планах ведомства нет введения обязательного посмертного донорства, как это предлагалось ранее, передает корреспондент NUR.KZ.

"На законодательном уровне у нас в Казахстане работа по посмертному донорству урегулирована. Возможно, она где-то требует совершенствования, но в целом это зависит не только от законодательной базы. Здесь очень большой вопрос доверия населения к системе здравоохранения, есть вопросы к тарифной политике - по тарифам, которые получают медорганизации, определены 16 центров, которые определяют потенциальных доноров. Мы будем над этим работать, этот вопрос я сама озвучивала.

Я считаю, что для такого население должно быть готово само, в первую очередь. Делать это силовыми путями, думаю, это неправильно. То законодательство, которое у нас есть, в принципе позволяет организовать органное донорство должным образом. Если мы все остальное сделаем, и только это нас будет сдерживать, через информационную работу и поддержку населения это нужно будет сделать поэтапно", - заявила министр.

Напомним, что в начале года изымать органы умерших без согласия их родственников предложили в Казахстане.

Экс-глава Минздрава Ажар Гиният ранее заявляла, что сама готова стать посмертным донором.

Согласно статье 210 и пунктам 1 и 3 статьи 212 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", донором может быть живой человек (прижизненный донор) и умерший (посмертный донор).

Прижизненным донором органа и тканей может быть лицо:

  • в возрасте 18 лет и старше;
  • дееспособный;
  • выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации;
  • прошедшим всестороннее медицинское обследование, подтверждающее, что изъятие органа (части органа) не повлечет за собой необратимого расстройства его здоровья.

Решение о пересадке органа (части органа) от прижизненного донора в Казахстане принимает этическая комиссия, которая с целью исключения злоупотребления и повышения безопасности рассматривает все перечисленные выше подтверждающие документы, устанавливает генетическую связь между потенциальным реципиентом и прижизненным донором.

Посмертным донором может стать человек в возрасте 18 лет и старше, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы (части органа) и (или) ткани (части ткани), которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту.

Органы одного посмертного донора могут спасти жизни порядка 7 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2059856-posmertnoe-donorstvo-ne-budet-obyazatelnym-v-kazahstane-zayavila-glava-minzdrava/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.