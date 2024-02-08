Все еще без газа остаются жители 130 многоэтажек в Алматы из-за землетрясения

7 февраля специалисты "КазТрансГаз Аймак" с помощью передвижной лаборатории "Пергам" выявили утечки газа в Медеуском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "КазТрансГаз Аймак".

В пресс-службе АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что для своевременного выявления и устранения негативных последствий на газопроводах после землетрясения в городах Алматы, Талдыкорган, Шымкент, Тараз привлечены передвижные мобильные лаборатории "ДЛС-Пергам".

"Они позволяют оперативно обследовать газопроводы на наличие утечек газа и их незамедлительного устранения.

Сразу после обнаружения утечки, аварийной службой АО "КазТрансГаз Аймак" были перекрыты краны на вводах, временно отключены от газоснабжения 130 многоэтажных домов, там где газ используют для приготовления пищи, также 173 частных домов в микрорайоне "Музтау", - сообщили в компании.

В пресс-службе уточнили, что в связи с тем, что, согласно правилам безопасности, запрещено проводить работы в ночное время, ремонтные работы начаты в 8:00 утра 8 февраля.

"С 09:00 начаты работы по пуску газа абонентам многоквартирных домов в квадрате улиц Курмангазы-Кайырбекова-Панфилова-Толе би в городе Алматы.

Также выполняются земляные работы по выявлению места утечки газа на подземном газопроводе и аварийно-восстановительные работы. 8 февраля газоснабжение будет полностью возобновлено", - сообщили в пресс-службе.

В АО "КазТрансГаз Аймак" также уточнили, что после произошедших землетрясений, начиная с 23 января, специалисты АО "КазТрансГаз Аймак" с помощью передвижной лаборатории "Пергам" выявили порядка 15 утечек газа на подземном газопроводе.

Был произведен обход 1074 газовых колодцев, в 58 газовых колодцах обнаружена утечка газа. Сообщается, что все утечки были оперативно устранены без отключения абонентов от газа.

Напомним, ранее стало известно, что 170 домов Алматы были отключены от газа из-за утечки после землетрясения.

Землетрясение в Алматы

23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. Ощутимость первых толчков составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

Сообщалось также, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.