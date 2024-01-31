Утечку газа нашли после землетрясения в Алматы: отключили 170 домов
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В Алматы после прошедшего неделю назад землетрясения выявили утечку газа, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный информационный Telegram-канал группы компаний АО "НК "QazaqGaz".
Как пояснили в компании, с 23 января, после первых землетрясений в южных регионах страны, специалисты АО "КазТрансГаз Аймак" ежедневно проводят обход по выявлению и устранению негативных последствий на газопроводах и сооружениях на них.
Накануне, 30 января, в Алматы работниками службы эксплуатаций газовых сетей мобильной лабораторией "ДЛС-Пергам" была обнаружена утечка газа подземного газопровода среднего давления.
По этой причине были отключены от газа 170 частных домов.
В тот же день специалистами компании были проведены оперативные аварийно-восстановительные работы, направленные на устранение утечки – работники трудились всю ночь.
В настоящее время все абоненты подключены к газоснабжению, добавили в компании.
Землетрясения в Алматы
23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. Ощутимость первых толчков составила 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.
В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.
Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.
Сообщалось также, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.
Сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.
На прошлой неделе почти каждую ночь в Алматы продолжали фиксировать подземные толчки ощутимостью не более 2 баллов. В ночь на пятницу толчки ощущались и в Талгаре.
Накануне, 30 января, также фиксировались подземные толчки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058525-utechku-gaza-nashli-posle-zemletryaseniya-v-almaty-otklyuchili-170-domov/