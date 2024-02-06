Сразу в трех городах Казахстана побит 36-летний температурный рекорд января

Синоптики зафиксировали в январе очередной температурный рекорд – сразу в трех городах Казахстана был перекрыт рекорд 1988 года, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Казахстанские синоптики отмечают, что второй месяц зимы выдался теплым и осадочным. Теплые снежные дни часто сменялись ясными и морозными. При этом начало января выдалось экстремально теплым. Средняя аномалия температуры воздуха составила выше нормы на 1-13 градусов.

"На фоне высоких аномалий были зафиксированы температурные рекорды:

1 января в Мангистауской области на метеостанции (МС) Аккудук температура воздуха днем повысилась до +11,1 градуса, что стало рекордным показателем для этого дня, предыдущий рекорд этого дня был в 2003 году – +8,9 градуса;

8 января на МС Актау днем температура воздуха была +11,1 градуса, перекрыв рекорд 1988 года (+4,7 градуса);

10 января на МС Семей было зафиксировано +6,3 градуса, перекрылся рекорд 1988 года (+1,3 градуса);

на МС Павлодар максимальная температура воздуха повысилась до +3,1 градуса, перекрыв рекорд 2018 года (+0,3 градуса);

на МС Балхаш днем воздух прогрелся до +7,1 градуса, перекрыв предыдущий рекорд 1988 года (+1,2 градуса)", – сообщили в "Казгидромете".

Также синоптики добавили, что в южных регионах страны и вовсе наблюдалась весенняя погода. К примеру, 10 января в Таразе днем воздух прогрелся до +18,6 градуса, перекрыв рекорд 2018 года (+9,1 градуса). А в Алматы 14 января максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, последний раз абсолютный максимум для этого дня был в 2001 году – +10,9 градуса.

Но не обошлось и без морозных дней. В середине месяца с поступлением холодных воздушных масс из районов Западной Сибири и Арктических морей, температура воздуха в северной половине страны ночью понижалась до -25…-40 градусов.

В течение месяца в северной половине республики часто наблюдались снегопады, временами сильные, а в южной половине – прошли дожди. На востоке Казахстана прошли осадки, превысившие месячную норму.

"В Астане температурный фон был выше климатической нормы на 2,6 градуса. Самая высокая температура воздуха наблюдалась 10 января +1,2 градуса. Самая низкая – 16 января -28,4 градуса. Осадков за месяц выпало 45 мм, при норме за месяц – 18 мм, это составило 251%, то есть в 2,5 раза больше нормы", – добавили синоптики.

Напомним, в июне 2023 года в Казахстане был побит температурный рекорд 102-летней давности – наблюдалась аномальная жара. На метеостанции Туркестан наблюдалась максимальная температура воздуха +40,7 градуса, таким образом, был перекрыт рекорд 1921 года (+40 градусов).

В августе температурный рекорд 42-летней давности побил Павлодар. Там 12 июля днем воздух прогрелся до +38,5°С, перекрыв рекорд 1981 года.

А 8 ноября этемпература воздуха в Астане достигла +11,9 градусов – данный показатель побил рекорд 1990 года.

Также в один из дней декабря в Астане синоптики зафиксировали температуру в 3,1 градуса тепла – показатель побил рекорд 1961 года.