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Аномально теплый ноябрь: погода в Астане в прошлом месяце побила 33-летний рекорд

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Осенняя погода
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

8 ноября этого года температура воздуха в Астане достигла +11,9 градусов – данный показатель побил рекорд 1990 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщили синоптики, большую часть ноября температура на территории Казахстана превысила норму на 3-10 градусов.

"При таких высоких аномалиях были достигнуты и перекрыты рекорды максимальной температуры воздуха прошлых лет. За всю историю метеонаблюдений ноябрь текущего года стал одним из экстремально теплых. Пик тепла наблюдался в период 17-18 ноября", – говорится в сообщении.

17 ноября в Таразе максимальная температура воздуха составила +26,1 градусов – так, на +18,6 градусов был побит рекорд 1999 года. В Шымкенте – плюс 27,3 градусов, в последний раз такая погода наблюдалась в 2001 году.

В Кызылорде температура воздуха составила +22 градуса, побив рекорд 1999 года, в Караганде 17 ноября было +16,4 градусов – тоже побит рекорд, но 2001 года.

В Алматы 18 ноября воздух прогрелся до +23,6 градусов, последний раз абсолютный максимум составил +19,3 градусов в 2001 году.

В течение ноября на территории Казахстана наблюдалось частое выпадение осадков различной интенсивности и характера (дождь, снег), также были туманы, гололедные явления, усиление ветра и низовая метель.

18 ноября в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областях часто усиливался ветер.

В Астане норма среднемесячной температуры воздуха за ноябрь составляет -5,2 градусов. При этом фактическая температура в ноябре, по данным наблюдений, составила 2,2 градуса, что выше нормы на 7,4 градусов.

Самая высокая температура воздуха в столице наблюдалась днем 8 ноября, она составила +11,9 градусов, тем самым побив рекорд 1990 года. 33 года назад показатель достиг отметки в +2,4 градуса.

Количество осадков выпало выше нормы на 127%. 18 ноября в Астане днем ветер усиливался в Сарыаркинском районе до 23 м/с, в Есильском районе – до 29 м/с, в Алматинском районе – до 31 м/с.

Согласно прогнозу погоды на декабрь, в течение месяца на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: в северной половине прогнозируется снег, временами сильный снег с метелью, в южных регионах – осадки дождь с переходом в снег.

В целом по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с.

Во второй половине первой декады декабря (с 10 декабря) температура воздуха значительно понизится на всей территории страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050373-anomalno-teplyy-noyabr-pogoda-v-astane-v-proshlom-mesyatse-pobila-34-letniy-rekord/

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