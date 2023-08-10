Температурный рекорд 42-летней давности побил один из городов Казахстана

Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Этот июль в Казахстане выдался очень жарким – к середине месяца метеорологи зафиксировали ряд температурных рекордов по всей стране, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, июль был очень жарким практически на всей территории Казахстана.

При этом пик жары пришелся на западные регионы – в конце первой декады, на северные – в начале второй декады, на восточные, юго-восточные – в середине месяца.

В этот период были зафиксированы следующие температурные рекорды:

8 июля на метеостанции (далее – М) "Атырау" самая высокая температура воздуха составила +42,0°С, последний раз максимум для этого дня наблюдался в 2011 году и составлял +41,9°С;

на метеостанции (далее – М) "Атырау" самая высокая температура воздуха составила +42,0°С, последний раз максимум для этого дня наблюдался в 2011 году и составлял +41,9°С; 10 июля на М "Уральск" максимальная температура воздуха повысилась до +42,0°С, максимум для этого дня наблюдался в 2015 году (+26,6°С);

на М "Уральск" максимальная температура воздуха повысилась до +42,0°С, максимум для этого дня наблюдался в 2015 году (+26,6°С); 11 июля на М "Актобе" максимальная температура воздуха составила +42,3°С перекрыв предыдущий рекорд 2008 года (+41,0°С);

на М "Актобе" максимальная температура воздуха составила +42,3°С перекрыв предыдущий рекорд 2008 года (+41,0°С); на М "Костанай" три дня подряд 10-12 июля наблюдались рекордные показатели, однако пик жары был зафиксирован 11 июля – (+40,5°С), перекрыв предыдущий рекорд 2020 года (+37,0°С);

– (+40,5°С), перекрыв предыдущий рекорд 2020 года (+37,0°С); на М "Петропавловск" четыре дня максимальная температура воздуха составила +39,2°С, став абсолютным максимумом для этого дня за всю историю метеонаблюдений, последний раз самая высокая температура воздуха была в 2013 г. (+30,5°С); наблюдалась за всю историю метеонаблюдений, последний раз в этот день максимальная температура воздуха была в 1993 году (+30,6°);

на М Павлодар 12 июля днем воздух прогрелся до +38,5°С, перекрыв рекорд 1981 года , тогда в этот же день максимальная температура воздуха была +35,0°С;

днем воздух прогрелся до +38,5°С, , тогда в этот же день максимальная температура воздуха была +35,0°С; на М Кокшетау также 12 июля максимальная температура воздуха составила +39,2°С, став абсолютным максимумом для этого дня за всю историю метеонаблюдений, последний раз самая высокая температура воздуха была в 2013 году (+30,5°С);

максимальная температура воздуха составила +39,2°С, став абсолютным максимумом для этого дня за всю историю метеонаблюдений, последний раз самая высокая температура воздуха была в 2013 году (+30,5°С); на М Жезказган три дня подряд 11-13 июля наблюдался высокий фон температуры воздуха, пик жары был зафиксирован 13 июля +44,0°С став рекордом для этого дня, последний раз самая высокая температура воздуха наблюдалась в 2015 году (+39,5°С);

+44,0°С став рекордом для этого дня, последний раз самая высокая температура воздуха наблюдалась в 2015 году (+39,5°С); на М Тараз 13 июля максимальная температура воздуха была +42,1°С, что стало рекордом для этого дня, последний раз в этот же день самая высокая температура воздуха была зафиксирована в 2016 году (+38,1°С);

максимальная температура воздуха была +42,1°С, что стало рекордом для этого дня, последний раз в этот же день самая высокая температура воздуха была зафиксирована в 2016 году (+38,1°С); на М Усть-Каменогорск 14 июля максимальная температура воздуха составила +39,9°С, перекрыв предыдущий рекорд в 2013 году (+34,2°С);

максимальная температура воздуха составила +39,9°С, перекрыв предыдущий рекорд в 2013 году (+34,2°С); на М Риддер 14 июля самая высокая температура воздуха составила +36,5°С, перекрыв рекорд 2015 года (+30,9°С).

самая высокая температура воздуха составила +36,5°С, перекрыв рекорд 2015 года (+30,9°С). в Астане два дня подряд 11-13 июля был зафиксирован высокий фон температуры воздуха, пик жары пришелся на 12 июля (+38,1°С) и был перекрыт абсолютный максимум этого дня, последний раз пиковая температура воздуха для этого дня была зафиксирована в 2013 году (+32,7°C).

При этом, по данным метеорологов, осадков на большей части территории Казахстана в течение месяца выпало меньше нормы.

Кроме того, часто в течение месяца на большей части Казахстана отмечалась пожарная опасность 5 класса. На АМС Достык (область Жетысу) часто во второй декаде и в конце месяца усиливался ветер с порывами 31-38 м/с, на М Темиртау (Карагандинская область) 21 июля также ветер усиливался с порывами до 32 м/с.

Ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031927-neskolko-temperaturnyh-rekordov-ustanovleno-v-iyule-v-kazahstane/